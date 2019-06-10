日本東麗研發「用1滴血測癌症產品」　股價漲7%創新高

▲▼日本「東麗」（Toray）公司將推出「可用1滴血驗出各種癌症的檢驗組合」。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

日本「東麗」（Toray）公司預計於今年內向厚生勞動省（厚生労働省）提出「可用1滴血驗出各種癌症的檢驗產品組合」的製造和銷售申請，有希望在2020年通過審查後上市。此消息一出，東麗股價急漲近7%，創下近4個月來得新高。

據《日本經濟新聞》報導，「可用1滴血驗出各種癌症的檢驗產品組合」已被厚生勞動省選為優先審査對象，很有可能會在2020年通過審查。此項檢驗產品組合將有助於大眾早日發現胰臟癌等。若產品組合申請通過的話，民眾未來只要花數萬日圓，便可用1滴血做多種癌症的檢驗。

目前美國已有用基因檢查來發現癌症的方法，但每次必須得抽取約10毫升的血，且發現癌症的機率也很低。而東麗表示，「可用1滴血驗出各種癌症的檢驗產品組合」只要1滴血就足夠，這不僅能減輕民眾的心理負擔，是否罹癌的準確度也高達到95％，因為此項產品的檢驗方法是透過「Micro RNA」來判斷，只要確定罹癌，血液中的「Micro RNA」物質便會增加。

花旗集團分析師Atsushi Ikeda指出，這項「可用1滴血驗出各種癌症的檢驗產品組合」付諸商業化，不僅成本低，且對早期癌症檢查和治療取得極大的社會成效。因此，日股早盤收市時，東麗股價收高6.44%，報813日圓，盤初最高一度急漲6.8%至816日圓，為2月6日以來最高點，成為日經平均指數（日經225）成份股的最大贏家。