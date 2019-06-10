54歲基努李維十指緊扣藝術家　蓄鬍Man爆海邊踩沙看秀

▲2020春夏系列男裝輪番發表中，SAINT LAURENT男裝秀選在洛杉磯馬里布海灘舉辦。（圖／路透社）



記者張妤瑄／台北報導

2020春夏男裝周已漸漸拉開序幕，SAINT LAURENT選在時裝周日程外，單獨到洛杉磯馬里布海灘（Malibu）舉辦大秀，5月剛剛成為代言人的基努李維（Keanu Reeves）用當時宣傳照「蓄鬍」Man力破表的造型現身，並十指緊扣事業夥伴、視覺藝術家Alexandra Grant的手現身海邊。

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▲（右起）基努李維十指緊扣牽視覺藝術家Alexandra Grant的手現身看秀。（圖／達志影像）



基努李維自從18年前女友亡於車禍後，枕邊人的位置一直從缺，如今與Alexandra勾手出場，是否是認愛前奏讓人好奇。另外，麥莉希拉（Miley Cyrus）與老公「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）一起現身看秀，在海邊踏沙搖滾放閃。

▲（右起）麥莉希拉與老公連恩漢斯沃，也一起到馬里布海灘看秀。（圖／路透社）



創意總監Anthony Vaccarello先前就用馬里布海灘的浪花預告，沒想到大秀就真的辦在海邊旁，在黃昏的海灘邊，白色的浪花拍打細沙，未正式開秀前已為現場營造了輕鬆愜意的心情；正式開秀後，觀秀嘉賓面對著浪花前的木棧道，同時賞衣又賞海，眼底盡是超Chill的看秀美景，場景確實為整場秀大加分。

▲觀秀嘉賓們的座位面對大海，看秀賞衣的時候也一起飽覽美景。（圖／品牌提供）



2020春夏男裝系列以傳奇滾石樂團（Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）為靈感，重現1975年滾石巡迴演唱舞台的服裝，放眼望去，黑色是最能代表搖滾的色彩，閃耀的細緻亮片則是戰袍必備元素，金屬色系的細節，完美詮釋了服裝的Rock N Roll精神。

▲創意總監Anthony Vaccarello以搖滾巨星米克傑格為靈感設計男裝，搖滾奢華風格的設計相當有個性。（圖／品牌提供）



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SAINT LAURENT簽名式的骨感煙裝造型，在2020春夏系列變得友善許多，呼應了悠閒風格的場景，垂墜的剪裁、寬鬆的輪廓，讓沒那麼骨感的男人，也能套上SAINT LAURENT的西裝、寬褲耍帥一波。

▲SAINT LAURENT的簽名式緊身造型，在2020春夏有放過男人的意思，寬鬆的輪廓更易駕馭。（圖／品牌提供）

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