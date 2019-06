會連任！金正恩暗中「為川普看運勢」　算命師預測：他可以

▲ 金正恩及川普2月底在越南舉行第二次峰會。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

「金正恩的一名幕僚詢問傳統算命師,川普是否可能連任。算命師便回答,川普會連任。」《華盛頓郵報》北京分部負責人費菲爾德(Anna Fifield)撰寫的北韓領導人金正恩評傳《最後的繼承人》(The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un)11日將在南韓及美國出版;她6日接受南韓《朝鮮日報》採訪時透露此事。

費菲爾德指出,金正恩要人為美國總統川普(Donald Trump)算命是在紐約發生的真實事件,「北韓駐聯合國代表處的一名外交官找上紐約韓國城有名的原始宗教『巫俗』算命師,詢問川普是否會再度當選總統。而算命師預測,川普可以。」費菲爾德雖未透露確切的時間點及地點,仍代表北韓相當重視川普連任與否的問題。

紐西蘭出身的費菲爾德2004年起擔任《金融時報》首爾特派員,與朝鮮半島結緣,後曾任白宮記者、《華郵》首爾特派員及東京分部負責人,到訪北韓逾10次,訪問過幾乎所有直接或間接與金正恩有關的人,將訪談、金正恩生平及2次川金會相關內容都寫入《最後的繼承人》。

書中還披露,金正恩同父異母的兄長金正男遭到暗殺的主要原因是他可能是美國中情局(CIA)的線人。金正恩一直將金正男視為接班對手,2011年掌權後,金正男又與CIA有所接觸,加深他對兄長的疑心,害怕政權被推翻,才會下令暗殺。金正男2017年在馬來西亞吉隆坡機場遇刺,身中VX神經毒劑慘死。