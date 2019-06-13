想婚了／仙氣新娘養成計畫：醫美3個月前做、保養別用力過頭

▲按照適合自己方式，保養循序漸進進行。（圖／Pixabay）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

想婚了嗎？今年有林志玲成為6月新娘，浪漫又幸福的新階段閃瞎眾人，如果妳正在準備婚禮，被繁瑣的大小事攪得混亂，讓《ET FASHION》來幫點忙。從婚紗趨勢、閨蜜們穿什麼伴娘服，到戒指的挑選、保養該怎麼做，還有喜帖、花藝等等，通通整理好，跟著「想婚了」專題，度過最煩人卻也最甜蜜的婚禮準備期，當個最美的新娘。

女孩一輩子一次的大事，除了燒腦的婚紗挑選，新娘最在意的就是如何在當天成為最美亮點，為了這一天不少人早就開始計畫，從飲食控制到護膚保養，醫美或雷射要做嗎？這些時程要怎麼安排最完美，讓《ET FASHION》告訴你。

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▲醫美或雷射等需要恢復的療程，建議提早進行。（圖／翻攝自IG/@sss_ayoung）

倒數3個月：醫美雷射

醫美、雷射療程盛行，許多女孩都希望藉由外力來改善肌膚問題，婚禮在即的準新娘們，更有迫切需求。像是肉毒桿菌注射、皮秒雷射、音波拉提大多需要一段時間修復，才能達到最佳狀況，因此建議3個月前就可安排進行。即使醫美效果和想像的有出入，都還有時間能補救。

▲肌膚除舊佈新，2個月前開始動手做。（圖／翻攝自IG/sss_ayoung）



倒數2個月：密集保養

時間往前推兩個月時，手邊若有煥膚保養、去角質產品都可納入日常保養中，搭配面膜護理，助你在短時間內膚質大躍進。許多品牌更推出許多密集保養安瓶，或是精華產品，訴求用了就有感，記得要天天使用，把肌膚養起來。



最後1個月：保濕第一

時間進入了最後一個月，保養不需要太用力，反而該秉持平常心，注重防曬、清潔和保濕，將膚況維持在一定水平，太激進使用一些酸類、美白保養品，刺激肌膚反而更有反效果，只要睡眠充足、勤做保濕，當天第一美就非你莫屬。

▲瘦得均勻漂亮，是每個準新娘的願望。（圖／翻攝自IG/sss_ayoung）

PLUS同步瘦身計畫

營養師表示，一些準新娘利用節食瘦身，反而效果不彰。想要瘦得均勻健康，舉凡澱粉、蛋白質、蔬果、油脂通通不可少，用擇食來代替挨餓，減重也可以很輕鬆。像是把白飯換成五穀米、地瓜，把紅肉盡量換成海鮮或是雞肉，蔬菜量應該肉類的兩倍，水盡量喝足。若本身是水腫體質，婚禮前兩周要多留意新陳代謝，水量至少要喝到2000cc，蔬菜和水果也要充足攝取。

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