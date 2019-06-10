每個面盤都是一幅美景！　Chaumet寶石錶秀大自然奇蹟

▲Les Pierres de Rêve de Chaumet黃碧玉腕錶（左）1,034,000元，紅碧玉腕錶1,034,000元。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者／陳雅韻報導

每一個天然寶石都是獨一無二，運用在腕錶面盤上成就其獨特性，瑞士鐘錶珠寶名家伯爵（PIAGET）從60年代起即引領風潮，運用寶石打造面盤，至今仍是主流設計；Chaumet近來也以寶石面盤為主角，推出Les Pierres de Rêve de Chaumet系列，12款如山水畫般圖案的錶面，原來是寶石經過切割與拋光後，顯現的驚喜！

請繼續往下閱讀...

▲Les Pierres de Rêve de Chaumet 瑪瑙腕錶1,034,000元。

Chaumet以夢想的寶石（法文Pierres de Rêve）發想，蒐羅來自世界各地沙漠、森林、潟湖與昆蟲化石，例如碧玉、樹枝蛋白石（Dendritic opal）或瑪瑙、薔薇輝石（Rhodonite）、彼得石（Pietersite）、藍矽銅礦（Shattuckite）、藍銅礦（Azurite）、青金石、矽孔雀石（Chrysocolla）或蛋白木化石（Opalised Wood)，切割開來呈現的獨特紋理或圖案，饒富詩意。

▲Les Pierres de Rêve de Chaumett 矽孔雀石腕錶1,034,000元

每個面盤就是一幅美景，以Les Pierres de Rêve de Chaumet黃碧玉腕錶為例，巧妙展現如陽光灑落山景圖案；另一款瑪瑙面盤腕錶，好似雪景中的一抹植物生機，Chaumet取得恰到好處的紋理構成浪漫景致；而採用矽孔雀石面盤的腕錶，則如萬花筒般色彩斑斕。

▲伯爵Limelight Gala系列孔雀石錶盤鑲鑽腕錶，1,260,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

引領寶石面盤風潮的伯爵，則偏愛顏色飽和亮眼的寶石，旗下招牌女錶Extremely Lady、Limelight Gala與Possession系列，分別推出綠松石、蛋白石、青金石、孔雀石等寶石面盤款式供選擇，當中Extremely Lady橢圓形腕錶特別搭配伯爵經典的毛皮、霜花或木質紋理金質錶帶，尤其華麗。

▲伯爵Extremely Lady系列推出綠松石、蛋白石、青金石等豐富色彩寶石面盤腕錶。