漢堡出來沒叫我！爛醉女狂毆店員「連甩7巴掌」　落網辯：心情不好

▲ 女子喝醉酒後無端對店員施暴。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起離譜的社會案件，一名30歲女子凌晨到麥當勞點了漢堡後便到2樓等待，本應等到每個樓層都有的液晶螢幕上出現自己的點餐號碼後自行下樓取餐，沒想到女子竟以「漢堡做好卻沒有叫我」為由，失控狂甩店員7個巴掌，當場被警察逮捕。

釜山蓮堤警察署3日宣布，已經逮捕這名施暴的30歲女子，正進行調查。據警方說法，女子2日凌晨3時25分左右喝得爛醉，涉嫌在水營區一間麥當勞1樓狂毆26歲女店員，一邊搧她耳光一邊質問，「我人在2樓，為什麼（食物出來了）沒有叫我？」摻雜著髒話怒吼，還推了店員胸口好幾下。

女子甩了店員至少7個耳光，讓現場其他客人都看不下去，趕緊報案；警方趕到現場後將女子依現行犯逮捕。女子落網後供稱，「因為心情不好才會打人。」警方目前正調閱店家監視器並蒐集證詞，以確認詳細事發經過。

這起案件曝光後在社群媒體上迅速引起討論，網友紛紛留言表示，「大家都會乖乖看螢幕自己下去取餐啊，這人都不覺得丟臉嗎」、「心情差就可以打人？」、「喝酒犯案一定要加重處罰」、「所以我心情不好就可以打妳囉？」

另一方面，蔚山一家麥當勞2018年11月也曾發生類似案件，當時無理的客人還將漢堡直接丟到店員臉上。當時業者表示，將採取一切必要措施，以維護員工的安全，並由總部派人與犯案的客人接觸。