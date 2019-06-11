完全零P圖！德攝影師拍下飛機「超夢幻彩虹軌跡」...網大讚：史詩級的作品





▲ 德攝影師拍下飛機「超夢幻彩虹軌跡」。（示意圖／翻攝自Andrei Panfiloiu／Unsplash）



國際中心／綜合報導

根據《每日郵報》報導，一名20歲的德國年輕攝影師尼克（Nick Beyersdorf）無意間在自家後院捕捉到這非常難得的一幕，一架來自卡達航空（Qatar Airways）的飛機飛越德國班貝格時，飛機的機翼在空中畫出一道十分夢幻的「彩虹軌跡」，照亮了整片天空，壯觀的一幕讓人看了讚嘆不已，也讓網友驚呼「這根本是史詩級的作品」。

尼克描述起他捕捉到「彩虹軌跡」的當下，還是非常激動，他說道「我當時拿著相機和媽媽待在花園裡，因為我看到一架卡達航空的飛機出現在鄰居家上方，並且看到飛機的背後有一條非常有趣的軌跡，看起來不像是從飛機的引擎凝結形成的，比較像是由飛機機翼形成的」，而已經拍攝飛機5年的他自豪地說，「這是我今年拍攝過的最佳作品，我認為沒有其它作品可以勝過它」。

然而，其實飛機會出現「彩虹軌跡」的現象，是有科學根據的，專家表示，當飛機飛行時噴出的氣體以高速穿過天空時，當中的水蒸氣就會開始冷凍凝結形成這樣的「冷凝路徑」。根據 NASA 官方的資料指出，當太陽照射的角度正確，且天空中的雲層很厚時，這些水汽就會反射太陽的光線，在飛機的軌跡上就會產生彩虹的效果，而彩虹雲是由小水滴或小冰晶引起的衍射現象，這樣的狀況通常會出現在高積雲、卷積雲和透鏡狀雲中。