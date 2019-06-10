中國商品貼「越南製」銷美避關稅！　越南政府：將重懲並加強監管

▲美國提高關稅後，數十項中國商品借道越南非法改換標籤後轉銷美國，越南政府周日對此違法行為表示將嚴懲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

越南政府9日在官網發表聲明指出，當地海關已查獲數十項產地偽造證書，將中國商品違法貼上「越南製造」標籤輸往美國，包含農產品、紡織品、鋼鐵、鋁材等，未來將對此施加更高處分。國會經濟委員會常任委員Do Van Sinh 則表示，越南擔心中國商品偽裝成越製輸往美國，可能會導致越南受到美國懲罰。

據越南媒體報導，隨著中美貿易戰加劇，中國產品對美國出口大幅下滑，反之越南對美國出口則在飆升。雖有證據表明，企業調整供應鏈後，越南的外資會不斷增加，但也有人擔憂中國商品可能會「改道」東南亞國家，以避免美國的高關稅。

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▲受到中美貿易戰影響，中國進口美國豬肉量大減55%。（圖／達志影像／美聯社）

越南政府9日也在官網PO指出，海關部門已查獲數十項中國產品偽裝成越南製，以避免美國的關稅，這些商品包含農產品、紡織品、磁磚、蜂蜜、水產、鋼鐵、鋁材等，舉例來說，美國海關便發現有中國膠合板通過一家越南公司偷運往美國，未來越南海關人員將加強對貨物的監管，打擊此類非法行為。

國會經濟委員會常任委員Do Van Sinh 則表示，當難以將商品出口至美國時，某些國家可選擇越南作為中繼站，並標示成越南製品，這類做法可能會造成美國懲罰越南。

▲越南副總理范平明。



美國財政部於5月已將越南列入匯率操縱觀察名單中，而越南則表示不會將匯率用來創造不公平的貿易優勢。

此外，東南亞國家也擔心被貿易戰緊張形勢波及，越南副總理范平明近日便告知國民議會，因為貿易戰影響，未來5年國內生產總值（GDP）可能下降2.56億美元左右。針對他國產品轉銷問題，范平明則表示，應加強限制違法行為，審慎檢查來路不明的商品，避免他國貨物以越南之名流通到市場上。