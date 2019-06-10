僅1人反對！不丹下議院通過同性戀除罪化　LGBT組織：首度走向平等

▲ 不丹LGBT權益取得巨大進展。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

不丹下議院7日以43比1的壓倒性票差通過同性戀除罪化，將刑法法典中的2項條文廢除，成為最新一個採取措施放寬對同志限制的亞洲國家。雖然仍須經上議院通過後才能送交王室批准，依然是LGBT權益的一大進展。

《路透社》援引當地《昆色爾報》（Kuensel）及《不丹人報》（Bhutanese）報導，法典第213及214條將被廣泛理解為同志的「非自然性行為」定為犯罪，而此次修正案旨在廢除這2項條文，7日在44人組成的國民議會表決中，僅有1人投下反對票。

儘管仍須經上議院通過及王室批准，當地人權運動組織相信，他們已經取得議員的支持。LGBT活動組織「彩虹不丹」負責人切藤（Tashi Tsheten）告訴《路透社》，「我們與現任政府間最大的優勢是，他們已經和我們合作過，對相關議題的敏感度很高。這是我們走向平等的第一趟旅程。」

在不丹下議院做出此一決定以前，已經有幾個亞洲國家廢除限制LGBT族群權利的法律。印度在2018年9月廢除殖民時期起施行長達數百年的同性戀禁令，台灣則在5月成為亞洲首個同婚合法化的國家。