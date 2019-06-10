預防脫歐影響到進出口！　英韓同意簽署「自由貿易協定」

▲脫歐引發英國人民憂心和抗議。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

為了因應英國脫歐後的影響，南韓和英國已經達成自由貿易協定（FTA）的初步協議，維持兩國現有的貿易往來，並保證日後也能處於穩定狀態。南韓產業通商資源部本部長「俞明希」指出，將在今年10月底前正式簽署，並於11月開始實施。

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▲英國人怕脫歐後會對貿易帶來巨大影響。（圖／路透社）



據BBC報導，俞明希和英國國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）10日在首爾共同宣布，從2017年2月到現在，兩國已經針對貿易議題進行了7次討論，目前達成初步共識，內容包括韓國對英國汽車、相關零件等等的出口將維持「零關稅」，並繼續向英國進口石油、汽車等等。

現在英國的下一步有3種走向，分別是無協議脫歐、和歐盟就脫歐議題達成一致，以及延遲脫歐期限，南韓產業通商資源部也對這3種狀況提出不同應對方案。俞明希指出，這項協議「稍微緩解了英國脫歐造成的後續效應」，現在國際市場受到中美貿易戰的影響，各國間的出口貿易都是一大挑戰。

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