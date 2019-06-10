8歲女童遭囚3天性侵虐死…警滅跡吃案「想再一次」　6人全判有罪！

▲巴諾遭綁架性侵後慘死。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

印度查謨-喀什米爾邦（Jammu and Kashmir）卡圖阿（Kathua）一名8歲女童巴諾（Asifa Bano）遭到綁架及輪流性侵整整3天，事件曝光，嫌犯竟還包括幫忙滅跡的警察，一共6人。現在，印度法院判決6人全部有罪，之後該案將轉移到旁遮普邦（Punjab）帕坦科特（Pathankot）的一個最高法院。

綜合外媒報導，警方公開調查細節，一連串的殘忍犯罪過程激怒全國。巴諾在2018年1月10日被綁架到一間寺廟，被囚禁的3天內，巴諾唯一吃下肚的東西就只有鎮定劑，其他時間都遭到多名男子輪流性侵，最後被石頭重擊臉部，勒斃身亡，棄屍於森林中。

女童屍體直到17日才被發現，警方循線調查，發現涉案的除了退休官員拉姆（Sanji Ram）外，還有拉姆塞錢要求多名警察協助滅跡，其中一名員警還說「想再性侵一次才讓她死」。

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▲主嫌拉姆涉嫌找警察協助滅跡吃案。（圖／路透社）

慘絕人寰的性侵殺人案還涉及警方吃案，震驚印度社會，激怒上千民眾為此抗議，成為2012年公車輪流性侵案後，最大規模的示威抗議。

印度法院也為此在3日召開聽證會，結束後，法官辛格（Tejvinder Singh）判處6人性侵、謀殺的刑法罪名成立，該案內審結束；但根據最高法院命令，此案將轉移到旁遮普邦帕坦科特的最高法院特別法庭審判。