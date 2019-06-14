凱特王妃住過！南非「塞席爾六善酒店」私人泳池獨享絕美風景

海島國家絕對是大部分人的度假首選，但是每次度假都飛峇里島、馬爾地夫已經有點膩了嗎？你可以考慮一下位於非洲的海島國家「塞席爾」（Seychelles），這裡漸漸成為海島度假新興地，就連英國皇室威廉王子和凱特王妃，2007年時就選在這座島上度蜜月！而女星迪麗熱巴慶生之旅也選在塞席爾，尤其選中這家精品度假村「ZilPasyon六善酒店」（Six Senses Zil Pasyon），這裡到底有什麼魅力，往下滑帶您瞭解更多。

「塞席爾」在哪裡？



塞席爾（Republic of Seychelles）位於南非東部，位處印度洋之中的海島國家，東北方和馬爾地夫遙遙相望，總共由近90個小島嶼所組成。從台灣出發可以先飛到杜拜、接著再轉塞席爾航空到塞席爾，整趟飛行旅程約13小時。

全球度假村品牌「六善」



位於塞席爾私人島嶼費利西泰島（Felicité）的六善酒店，名符其實就是六善酒店集團旗下的一個據點。說到六善集團，這品牌起源於一對夫妻：牛津高材生Sonu Shivdasani 和瑞典名模Eva Malmstrom，兩人度完蜜月後決心打造世上最獨一無二的度假酒店，從馬爾地夫開始在世界各地都打造了奢華無比的度假勝地，甚至連瑪丹娜、碧昂絲都是品牌的擁護者。

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塞席爾六善酒店



抵達機場後，住客需要轉搭快艇或直升機前往費利西泰島，路途雖然有些遙遠，但卻會是讓人一生難忘的經驗！獨佔這個充滿岩石和珊瑚礁的島嶼，塞席爾六善給予旅客的是絕對的安靜和舒適，沿著山壁而建的飯店房間、能遠眺印度洋的優美視野再加上隱密寧靜的居住環境，絕對是度假和蜜月首選！

多種房型供選擇



塞席爾六善有許多不同房型，包括單床泳池villa、雙床泳池villa以及大型的多床別墅，每一間房間都有私人泳池，座落在珊瑚礁和岩壁上，不論面山面海都能放鬆身心，光躺在戶外曬太陽就相當悠閒！

宛如電影場景的別墅房型



另外別墅房型相當豪華，光面積就有979平方公尺（約296坪）！除了有三間臥室之外，一棟別墅就有兩個泳池！

甚至一個泳池位於客廳上方，如同起居室的屋頂般，彷彿像是電影裡超級富豪的家一樣奢華！

這個夢幻畫面在塞席爾六善酒店就能做到！不論和親朋好友或是另一半，一起住進這棟別墅肯定會永生難忘。

房內泳池夜晚化身星空



雖然其他房間沒有別墅那麼高級夢幻，但是仍然有超越許多度假村的豪華程度。一樣也佔地百坪，不論住房、浴室、客廳、用餐區都超寬敞，重點是每一間房間都有泳池、到了夜晚還會發光！夜空中的星星在閃耀，泳池裡也有繁星相當浪漫，蜜月和週年紀念日就訂房出發！

頂級SPA體驗



塞席爾六善的SPA體驗更是為人稱道，這裡有五間SPA套房，分別映出這座島的永續系統、環境、顏色、質地和主題。以非洲當地的療法替旅客放鬆，不得不提的還有這與世無爭的鹽水浴池！

坐落在岩石上，整片鹽水浴池就像是一個藍鑚一般點亮這座島嶼。不論在岸邊做瑜伽、望夕陽日落，都是一種奢華的體驗。

各種前所未有的奢華體驗



除了飯店房間、SPA之外，塞席爾六善還有許多從未見識過的戶外活動，像是「星空下的戲院」。在海邊鋪上網床，一角則放置超大螢幕播放經典電影，在落日餘暉下吹著海風、聽著海浪拍打，邊和心愛的人欣賞電影，簡直至高無上的享受。

另外女星迪麗熱巴到訪留影的就是在酒店山頂上看夕陽，超大的豆袋沙發、一桌的美酒美食，窩在這裡欣賞夕陽，周邊安靜舒適，哪裡還能找到這種地方呢？

多種戶外活動可以參加



雖然是一島一酒店、整座島只有這家酒店，但在塞席爾六善也不怕無聊，除了可以參觀聯合國教科文組織「馬埃谷地自然保護區」之外，還有一系列的水上活動，甚至能觀賞海龜！

服務和細節一流



塞席爾六善藏著各式各樣的驚喜，將每位客人當作唯一的賓客來對待，小細節也不容忽視！像飯店房間藏著各式各樣的動物木雕，但都有其他功能，像這個縮頭烏龜就是表示「請勿打擾」、在游泳的烏龜則表示「外出中」。

不只是飯店景觀、活動奢華的讓人陶醉，六善的服務和細節也會讓人住進來就想定居！

塞席爾六善一晚房價從4萬5千元台幣起跳（會隨季節時間等有所浮動）如果想要給另一半一個難忘的回憶，或是好好地犒賞自己一下，下次海島旅行就考慮一下塞席爾吧！

文／Harper's BAZAAR 圖／IG

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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