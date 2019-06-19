IG推爆的8大夢幻花海　繡球花、薰衣草...輕鬆拍出歐洲童話風美照

海芋、繡球花、薰衣草、玫瑰海......夢幻花海，超級唯美！女孩們，台灣8大最美花田，等妳來拍！

花露農場 FlowerHome

苗栗最受歡迎的景點絕對有這家「花露農場」，依照花季的不同整個園區綻放不同的花海，像是薰衣草、玫瑰花、繡球花等等全都有。

最讓女孩們瘋狂的是，這裡的花海是多層次的，且顏色繽紛，而且裡頭還有宛如小矮人家的可愛造景，讓人隨意就能拍出歐洲童話風美照。

花露農場 FlowerHome

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪43-3號

福壽山農場

在 Instagram 查看這則貼文 Cara（@cara_oh）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 10 日 下午 11:59 張貼

位在中央山脈與雪山山脈群峰之間的《福壽山農場》，依照四季開花，從櫻花、李花、桃花、蘋果花到桃花通通有，這邊也能看見整片超美的魯冰花花海，搭配白雲藍天，怎麼可以不來這裡拍美照？

福壽山農場

地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

外埔海芋田

在 Instagram 查看這則貼文 花吃團（@3more_hi4）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 26 日 下午 10:54 張貼

台中的《外埔海芋田》，可是台中人必去拍時尚大片的好場景，不僅可以大拍海域美照外，還能順便採採盛開海芋，最適合情侶檔一起來。

外埔海芋田

地址：台中市外埔區水頭二路

大賞園海芋園

在 Instagram 查看這則貼文 Boris Tsai（@boris0930）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 2 日 上午 12:37 張貼

位於北投的《大賞園海芋園》，每到繡球花季就可見大片美景。不只有超大片花牆，還在不同時間可拍到繡球花和海芋，美不勝收的花海美景不能錯過。

大賞園海芋園

地址：台北市北投區竹子湖路67-7號

名陽匍休閒農莊minyangpu

在 Instagram 查看這則貼文 Angelina Huang（@angelina94087）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 29 日 上午 2:12 張貼

每年海芋季絕對要到訪這家《名陽匍休閒農莊》，滿片的海芋搭上這裏獨有的鞦韆和小房舍，怎麼拍都超級美，只要坐在鞦韆上，就能在海芋田中擺盪，真的太夢幻了！

名陽匍休閒農莊minyangpu

地址：台北市北投區竹子湖路

中社觀光花市

在 Instagram 查看這則貼文 Liz lai（@lizlaichun）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 18 日 下午 8:57 張貼

位於台中的《中社觀光花市》，從1月到12月都有不同的花海可以欣賞，每個月都有不同的美景可以拍攝美照，從向日葵、鬱金香、玫瑰、彩色海芋通通有，看準花季時節，到這裡怎麼拍都超級完美。

中社觀光花市

地址：台中市后里區三豐路五段333號

雅聞七里香玫瑰森林

在 Instagram 查看這則貼文 （@littlemolly00）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 25 日 下午 9:20 張貼

來到苗栗一定要到這《雅聞七里香玫瑰森林》朝聖，超美的境地擁有環山圍繞的美景外，還有大片花卉造景可以大拍美照。只要選對角度和風景，就能拍出IG最熱門花田景點。

雅聞七里香玫瑰森林

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路226號

員林蜀葵花田

在 Instagram 查看這則貼文 Hannah 厭世黑娜穿搭日記（@babydoll_hannah）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 29 日 上午 7:09 張貼

花比人還高的花田就在這裡，位於彰化的《員林蜀葵花田》讓你彷彿走進巨人的花叢中，滿滿的整片巨型花田只要走在小徑上，就能拍出電影般的畫報！

員林蜀葵花田

地址：彰化縣員林市大饒路803巷21號

TEXT／BY COCO HUANG 與 AMBER LIN@COSMOPOLITAN PHOTO／IG＠BABE_NINI

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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