回家遭7公尺巨蟒攻擊「整條緊纏在身上」　3男合力搶救仍遭絞殺

▲女子慘遭巨蟒絞死的消息，在臉書上獲得瘋傳。（圖／翻攝自Facebook／Wawan Erwiyansyah）

國際中心／綜合報導

印尼日前發生一名女子慘遭7公尺長蟒蛇絞殺的不幸事件，事件2日發生在布頓縣(Kabupaten Buton)，55歲女子返家途中突然遭巨蟒緊緊纏繞，附近3名民眾看到後雖然緊急上前幫忙，但仍不敵蟒蛇力氣，把人救出時女子已經身亡。

案發現場被網友Wawan Erwiyansyah分享在臉書後，立即在網路上引起瘋傳和討論。根據當地媒體報導，事件發生在2日下午5時30分左右，55歲婦人瓦薩戈(Wa Sago)返家穿過樹林時，途中慘被長7公尺的巨蟒咬傷，對方還緊緊纏繞著她的身體，準備把她當成大餐。

鄰居拉西尼當時目睹了這起事件，他表示，當時他和另外2名路過男子聽到瓦薩戈的求救聲，趕緊上前幫忙，結果竟然看到瓦薩戈慘遭一條巨蟒纏繞，整個人差點被吞噬的可怕景象，「我趕緊打電話找人幫忙，我告訴他們，我看到蛇已經啃到受害人脖子上了」。

拉西尼表示，他們3人合力攻打巨蟒，他擊中蛇的頭部後，蟒蛇卻不願意放口繼續攻擊受害人，他便告訴手上拿著彎刀的男子，「快砍下牠的頭」，蟒蛇被斬首後終於死亡，但仍無法及時救出瓦薩戈。瓦薩戈家人則表示，「今天她去了樹林，但通常下午就會回來，發現她不見後我趕緊去找，但都沒看到人」，後來才被告知對方慘遭蟒蛇咬死的消息，家人都非常的傷心。