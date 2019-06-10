「我以為是小狗！」27歲女歌手偷養馬來熊…牠餓壞爬窗嘶吼

▲馬來熊把頭探出窗外嘶吼。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

馬來西亞女歌手札利蘇菲亞（Zarith Sofia）在公寓豢養瀕臨絕種的馬來熊，開齋節返鄉時還讓牠餓到爬去窗邊探頭嘶吼，鄰居不堪吵鬧報警才讓事件曝光。札利蘇菲亞無法出示合法飼養文件，立刻因違反野生動物保育法令遭到調查，但是她卻出面喊冤，「我以為牠只是一隻小狗！」

吉隆坡一處公寓日前不斷傳來詭異的嘶吼聲，鄰居通報警消單位後，才發現原來是一隻餓壞的馬來熊，馬來西亞半島國家公園與野生動物保護局立即介入。現年27歲、曾參與真人實境秀《Rockanova》的札利蘇菲亞接受《世界報》（Kosmo Online）採訪時表示，她大約1個月前在烏魯冷岳（Hulu Langat）偏僻地區看見這頭熊，「晚上牠獨自走在路邊，看起來非常虛弱，我以為是狗狗才收養。」

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▲馬來熊被列為瀕危動物。（圖／翻攝自YouTube）

札利蘇菲亞表示，她原本打算等到馬來熊康復以後就移送給動物園，沒想到被相關單位搶先一步發現。她接受《馬來星報》採訪時否認照顧疏失，「我已經全力配合調查，並將馬來熊移交安置。牠非常健康，沒有遭到不當飼養，鄰居可能是太驚慌了才會這麼說。」

在 Instagram 查看這則貼文 Cik Pia (Zarith Sofia Yasin)（@oohhpiaa）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 30 日 下午 10:28 張貼

▲札利蘇菲亞。

目前全案依「2010野生動物保護法令」偵辦調查中，如果札利蘇菲亞的行為被判定觸法，可能面臨最高5年有期徒刑以及50萬令吉（約377萬元新台幣）的罰金。面對社會大眾的撻伐聲浪，她一再澄清「只是想要幫忙」，但網友提到，母熊與孩子的關係非常緊密，無法想像這對馬來熊媽媽會造成什麼樣的傷害，「牠們是野生動物，不是泰迪熊！」

事實上，馬來熊是熊科動物中體型最小的成員，牠的體型頭大、耳小，體色呈深棕色或黑色，胸前有馬蹄形白斑。毛短具光澤，四肢向內彎，內側及腳底無毛；善於爬樹，主要食物為昆蟲和果實，尤其喜愛蜂類和蜂蜜，也以椰子樹苗、脊椎動物為食；分布於緬甸、馬來半島、蘇門答臘及婆羅洲等地，壽命一般來說約有25歲。