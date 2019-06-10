孕婦「躺急診室地上」4小時候診　得A型流感嚇壞：差點殺死我和孩子

▲孕婦躺在地上候診無人理，讓她十分擔心胎兒的安危。（圖／翻攝自Facebook／Alayna Cananzi）

國際中心／綜合報導

澳洲珀斯一名孕婦因為身體不適就醫，卻被擱置在地上長達近4個小時，後來才發現自己罹患的竟然是高傳染性的A型流感，一不小心就會造成腹中小孩流產，讓她氣憤又憂心，「大家都知道A型流感可能致命，我可能會因此而死」，希望醫院能給個說法。

懷孕21周（約5個多月）的女子卡納齊(Alayna Cananzi)，5日前往當地的Joondalup Health Campus醫院看診時，因為當時婦產科人手不足，只好先被安排躺在地板上候診，沒想到一等就是近4個小時，「櫃檯小姐的態度非常差，而且沒有任何人來照顧過我，也沒有給我任何能消除痛苦的東西，我可能會因此失去一個寶寶。」

她的母親阿斯頓(Tracy Astone)表示，當時接到女兒哭著打電話來，說被安排躺在地板上已經3個半小時，「我打電話給婦產科，提醒他們，我的女兒仍躺在地上，但他們卻說現在讓她繼續躺在地上比較好，『因為我們已經爆滿了』」。

卡納齊好不容易獲得安排在病床上接受醫生檢查，卻被告知她罹患A型流感，讓她大為不解，因為自己2周前才去醫院接受過疫苗，而且一想到可能因此會失去腹中胎兒，更是讓她生氣。消息傳出後，卡納齊的遭遇也引起州政府不滿，表示醫院作法讓人無法接受，院方則於7日出面道歉，坦承作業流程有疏失，應該要提供更好的服務。