牽手到最後！8旬翁罹癌瀕死　攜妻子策劃「結伴輕生」：不願失去彼此

▲ 英國老夫妻決定一起離開。（示意圖／取自librestock）

國際中心／綜合報導

相愛的2人緊握雙手，互相道出結婚誓詞、承諾生死與共的時刻往往是婚禮中最令人感動的場景。而英國一對老夫妻正是因為太過相愛，當年老的婦女得知丈夫患上絕症、時日無多以後，便決定親手結束自己的生命，因為他們都不願活在沒有彼此的世界上。

威爾斯當地媒體報導，死去的這對老夫婦已經結褵多年，分別是80歲的霍華德‧提特頓（Howard Titterton）及78歲的賈桂琳（Jacqueline）。他們在留給親友、警察及律師的幾封聯名親筆信中寫道，「我們都不希望失去對方」，且已經擁有「美好的一生」，並同意結束自己的生命，不給彼此任何壓力。

年邁的提特頓夫婦精心安排這場結伴自殺，將鑰匙留給鄰居，讓警察可以進入他們家中，也事先為家中的物品貼上標籤，寫上他們希望哪些親友接收這些物品。他們的屍體2018年11月在登比郡聖阿瑟夫的家中被發現，驗屍官聽取有關這對夫婦的詳細報告後，以2起自殺案作結。

據悉，霍華德退休前是玻璃製造商皮爾金頓集團（Pilkington）研發人員，患有大腸癌，長期在家接受安寧療護，由曾是護士的賈桂琳親手照顧。他們沒有孩子，喜歡聽音樂和攝影。

鄰居安德魯‧湯瑪斯（Andrew Thomas）指出，霍華德的確漸顯虛弱，但去世前幾天看起來「還不錯」。安德魯的妻子蘇珊（Susan Thomas）則表示，這對老夫妻很可愛。她提到，賈桂琳事發前一天才給她一張停車轉乘券，直說自己「用不到了」，讓她感覺有些奇怪，沒想到隔天就發生令人震驚的悲劇。

安德魯去年11月13日上午在信箱裡發現一個信封，其中有現金和一張由提特頓夫婦寫下的紙條，表示他們是自殺的，並請湯瑪斯夫婦幫忙報警。安德魯表示，「我根本不知道自己在看什麽。」警方趕到現場後發現，霍華德躺在空浴缸裡，身上蓋著毯子和睡袍；賈桂琳則躺在床上。病理學家指出，他們死於窒息。

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