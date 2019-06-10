英首相大位11人角逐一次看！提名今截止　首輪投票13日登場

▲ 梅伊表示，在7月22日新任黨魁出爐前，她會暫時擔任代理首相。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國保守黨目前有11名重量級人物表態爭取黨魁，而提名截止時間為當地10日下午5時，最終勝出者將接下英國首相大位。自首相梅伊宣布請辭保守黨黨魁以來，黨內接班大戰正式展開，保守黨議員接下來會在13日、18日、19日及20日展開一系列不記名投票，到了22日這天，12.4萬名保守黨成員會進行最終投票，並於7月底揭曉新黨魁人選。

談及是否利用國會提前休會來強行通過沒有達成協議的脫歐草案，前就業及退休保障大臣麥克維（Esther McVey）認為，儘管這並不是她的優先考量，但這是可用來確保英國在時限內完成脫歐的選項之一，「我說過，我會利用手邊所有的一切（來達到目標）。」

對此，環境大臣戈夫（Michael Gove）持反對立場，強調議員們應該要尊重脫歐公投的結果，提前休會的舉動有違英國的民主傳統。而疑歐派前外相強生（Boris Johnson）先前提到，英國一定要在10月31日脫歐，「最好的協議就是準備好無協議脫歐。」

以下為角逐黨魁者：

環境大臣邁克爾戈夫（Michael Gove）

戈夫在大學畢業後從事記者工作，是英國上屆首相大衛卡麥隆（David Cameron）的主要盟友之一，曾於2010年至2014年間擔任教育大臣，當時最顯著的事件是與教師工會的鬥爭。面對接連引爆的吸毒醜聞，戈夫坦言，他在20多年前擔任記者時曾吸食古柯鹼，對此感到相當懊悔。

▼ 環境大臣邁克爾戈夫。（圖／路透）

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衛生大臣馬特漢考克（Matt Hancock）

漢考克先前擔任文化大臣數月，緊接著就被拉拔至衛生大臣的位置。他曾提到，下議院多數議員傾向達成脫歐協議，而無協議脫歐並不會是下一位英國領導人手中的選項，因為國會議長貝爾考（John Bercow）會阻止這件事情發生。

▼ 衛生大臣馬特漢考克 。（圖／路透）

外交大臣傑瑞米杭特（Jeremy Hunt）

杭特自2005年擔任議員，直到2010年被任命為文化大臣，負責2012年倫敦奧運會事務；隨後，他轉往衛生部服務約6年，並擔任衛生大臣；去年出任外交大臣一職，接替強生（Boris Johnson）請辭後的懸缺。

▼ 杭特9日引述德國總理梅克爾的看法指出，若英國採取的方向正確，歐盟願意重新談判英國脫歐協議。（圖／路透社）

前外交大臣、前倫敦市長強生（Boris Johnson）

強生為了抗議梅伊的脫歐計畫，他在2018年辭去外交大臣一職。儘管他始終被視為英國新首相的熱門人選，討論度及聲量頗高，但根據BBC報導，他在議會中的「粉絲」較少，必須贏得足夠的保守黨議員選票，他才有機會搶下首相大位。

▼ 強生是下屆首相熱門人選之一。（圖／路透）

前下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）

李德森現年53歲，曾擔任能源及氣候變化國務大臣，在前首相卡麥隆宣布下台後，曾與梅伊競爭角逐首相寶座；但因她的聲勢一路落後梅伊，且爆出「梅伊沒有生育能力」等失言風波，最終選擇道歉並放棄爭取黨魁競選。今年5月，當時身為下議院領袖的李德森從「根本上反對」最新的脫歐協議，請辭求去。

▼ 前下議院領袖李德森。（圖／路透）

前就業及退休保障大臣麥克維（Esther McVey）

麥克維從政前是名電視節目主持人，也曾經擔任家族企業總監一職；在2010年成為議員後，她先後接下許多政府的重要職務。但到了2018年11月，她為了抗議梅伊與歐盟達成的脫歐協議草案，辭去就業及退休保障大臣一職。

▼ 英國退休保障大臣麥克維。（圖／達志影像／美聯社）

前脫歐大臣拉布（Dominic Raab）

拉布畢業於劍橋大學（University of Cambridge）與牛津大學，是名前事務律師，與強生同屬「硬脫歐派」（hard Brexiter）。BBC指出，早在英國2016年舉行公投之前，他就呼籲英國要脫離歐盟。自2010年當選議員後，拉布曾在卡麥隆政府擔任司法部民權政務次官；2018年7月，他接下脫歐大臣一職，但11月就因無法接受梅伊的脫歐協議而辭職。

▼ 前脫歐大臣拉布 。（圖／達志影像／美聯社）

國際發展大臣斯圖爾特（Rory Stewart）

斯圖爾特自2010年開始擔任議員，直到今年5月升任國際發展大臣。他曾經支持留歐，但他也曾說過能接受脫歐。

▼ 國際發展大臣斯圖爾特。（圖／路透）

內政大臣賈偉德（Sajid Javid）

賈偉德是前德意志銀行董事總經理，也是英國首位亞裔內政大臣，主張經濟自由。他曾在上月底表示，英國在歐洲議會選舉的表現相當令人失望，但這也是人民給政府的明確教訓，期盼保守黨要團結起來完成脫歐。

▼ 內政大臣賈偉德。（圖／路透）

下議院前黨鞭哈珀（Mark Harper）

哈珀曾做過會計師，在卡麥隆時期就已擔任要職，先後接下憲法和政治改革副國務大臣、移民大臣等職務。但在2014年，他因家中清潔工未持有效簽證而辭官。

前商業能源暨產業策略部長吉馬（Sam Gyimah）

吉馬先前是一名投資銀行家，他雖然在英國出生，但因父母離異隨著母親回到迦納。長大後，他先是在迦納名校接受教育，接著返回英國念書，畢業於牛津大學。 公開資料顯示，吉馬曾擔任司法部監獄緩刑更生和量刑政務次官，以及前首相卡麥隆國會私人秘書等職。值得一提的是，他是唯一一位支持二次公投的人，並表示自己會投「留歐」一票。但去年11月，他也因為梅伊的脫歐協議草案，退出內閣。

▼ 吉馬分別在迦納、英國接受教育。（圖／路透）