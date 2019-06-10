先割肉再「丟食人魚池」！金正恩官邸設魚缸　學007殘忍處決謀反將軍

▲ 金正恩日前和李雪主一同觀賞藝術表演。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩日前被傳出處決2月底川金二會中的談判主力，並肅清多名愛將，後多被證實為假消息。英國《每日星報》9日又爆料金正恩最新的殘忍處決方式，將一名涉嫌策劃政變的將軍丟進裝滿食人魚的大魚缸裡，將他處死，仿效007系列電影中的反派角色。

《每日星報》報導，金正恩下令開發新的處決方法後，他的主要官邸龍城官邸中便出現一個巨大的魚缸。死刑犯的手臂等部位會先被刀割開，再被丟進食人魚缸裡啃食。消息人士補充，目前還不清楚這名被處死的將軍究竟是被魚咬死、因傷口而死還是溺斃。此外，據傳研究人員已經提出數個旨在嚇阻潛在政變者的處決方式。

這項處決方法的靈感來源是1977年上映的龐德電影《海底城》（The Spy Who Loved Me），其中的反派斯通伯格（Karl Stromberg）便曾將對手扔進鯊魚池裡。而金正恩的魚缸裡裝的並非鯊魚，而是數百條從巴西進口的食人魚，口中有鋒利的牙齒，能在短短幾分鐘內將人類身體上的肉給剝下。

至於研究人員開發的其他處決方式則包括以反戰車砲將背叛者炸成碎片、活餵老虎、砍頭、絞刑或活活燒死。據信，自金正恩2011年掌權以來，已經處決16名高官，包括人民軍參謀長、央行行者、駐古巴大使及駐馬來西亞大使等，另有數百名國民被殺。

一名英國情報人士說明，「金正恩以恐懼治國，許多罪犯都被公開處決。他希望包括他最信任的助手在內的每個人都知道，只要金正恩懷疑他們是叛徒，他們就有可能遭受非常痛苦的死亡。他處決了自己的家族成員和幾名高層，因為他們在他的演說中拍手不夠大聲。」

他也提到，「使用食人魚是金正恩的經典做法。他將恐懼和恐怖作為政治工具，根本不在意食人魚是否是有效的殺人方式。」

另一方面，報導補充，曾任北韓教育部長的金永振（音譯）2016年因「態度惡劣」被處決；金正恩的私人攝影師3月被解雇，只因他不慎擋住金正恩的脖子，時間僅短短3秒。