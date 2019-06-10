半張臉刺青「惡名昭彰單字」證明是流氓　難找工作他後悔了

▲普克。（圖／翻攝自臉書／Puk Kireka）



國際中心／綜合報導

紐西蘭31歲男子普克（Puk Kireka）曾多次進出監獄，自認為是流氓的他，甚至在臉部刺上「惡名昭彰」（Notorious）的英文字樣，他坦承刺青後確實很難找到工作，而且他在球場運動時也會受到觀眾側目。他說，有人就指著他大喊過「那個流氓在幹什麼？」

普克臉上的刺青有紅色與黑色，看起來相當醒目，他近期接受採訪，談及自己2008年就走入歧途、加入黑幫，他多次被關進監獄，還染上吸毒習慣，不過已經戒毒。提到刺青時，他坦承這讓他很難就業，但他永遠都會是個流氓，最重要的是，他可以向大家證明自己也能過好生活。

為了維持體態，育有3名孩子的普克在戒毒之餘也喜歡上橄欖球運動，他在過程中減去31公斤，「基本上我只是想獲得健康，看起來很好，感覺很棒。」儘管他學生時期對體育沒有太多興趣，他至今還是持續堅持，肌肉也越來越明顯。

普克擺脫靡爛的生活，下個月打算開設自己的健身課程，他也希望能取得相關證照，以便在體育產業找到工作。他表示，臉上的刺青確實會影響到他達成目標，也有人認為他會帶來不好的印象，不過，還是有不少支持者詢問他的健身計畫，他要向其他的幫派分子證明，生活態度是可以改變的。

▼從遠處就能看見普克的刺青。（圖／翻攝自臉書／Puk Kireka）



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