美墨新移民政策遭批「都是舊東西」　川普暴怒：沒人稱讚我

▲川普透過推特痛罵《紐約時報》。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

《紐約時報》8日報導，美國總統川普聲稱與墨西哥達成新協議，其中的多項關鍵條款卻早在好幾個月前就已經談好。川普9日則在推特痛斥，如果是前總統歐巴馬（Barack Obama）做出同樣政績，一定會被「腐敗的媒體」大力讚揚，但輪到他自己時，儘管他在經濟上創下紀錄，完成很多事情，卻沒有一點功勞。

《衛報》報導，川普先前撤回原本10日要對所有墨西哥進口商品徵收5％關稅的決定，因為美墨已就移民問題達成新協議，包括墨西哥同意在邊界部署國民警衛隊，同時保證尋求庇護的移民在等待文件審核時得待在墨西哥。《紐時》則指出，在過去6個月的秘密會談中，墨西哥早就同意此次聯合聲明中的關鍵條款，很多都是舊的承諾。

紐時分析，還不清楚為何川普要高調宣揚這項「換湯不換藥」的協議，或許他知道彼此談判的進展空間有限，但為了有個台階下以及保住選票，他便選擇不斷讚許這項協議。

對此，川普先透過推特反擊，如果是歐巴馬達成川普在邊境、經濟方面的各項協議，絕對會受到媒體稱讚，甚至還會宣布立刻放假，然而，變成他自己上任後，卻沒有得到任何讚揚。他隨後又形容紐約時報很失敗，「唯一的問題是，他們在發布前就知道是假新聞，腐敗的媒體！」

墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）8日在提華納的一場集會表示，他的政府正在慶祝剛達成的重要協議，墨國接下來會履行承諾，加強南部邊境的安全，以及尊重移民的人權。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）9日接受CNBC採訪，他稱這項協議是外交上的重大成就，他完全相信墨西哥會實施政策，但如果墨國不願意真的遵守，川普仍保留加徵關稅的權利。

川普雖然對於協議感到相當高興，不過他的推文也引來一些混亂；他聲稱，墨西哥已同意要立刻購買大量的美國農產品。然而，協議內容中並未包含川普提及的相關條款。

爭取民主黨總統候選人提名的佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）表示，他厭倦一位反覆發起戰爭的總統，無論苗頭是對著墨西哥、加拿大還是其他盟友，而且川普只會在推特放話。

►►川普超自信「解決棘手移民問題」 墨西哥屈服關稅恐陷更多威脅