攻頂聖母峰24次！「超級雪巴」揭死亡之謎：初學者低估危險性

▲被稱作「超級雪巴」的49歲尼泊爾嚮導瑞塔，他認為，經驗不足的登山客過多，才是造成攀登聖母峰死亡人數飆升的主因。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

2019年聖母峰登山季開始，在大約兩周的時間內就有11名登山客死亡，外界普遍認為主因為登山人數過多，導致登山客長時間等待。攀登聖母峰的紀錄保持人、尼泊爾雪巴人嚮導瑞塔（Kami Rita）則指出，他認為太多人低估了登頂難度、高估自身實力，才是關鍵。

瑞塔舉例，他日前帶著30多歲的中國登山客王雲飛，一開始的旅程就很不順利，王雲飛花了19個小時才從聖母峰大本營徒步至二號營地，是預期時間的兩倍，因此他認為王還未做好攻頂準備。

幾天後，王雲飛重新加入小組，從大本營出發，一開始很順利，但是到了6000公尺的時候，王雲飛已經非常依賴氧氣罐，而這個補給通常會流到7千公尺以上使用。5月13日，他帶著疲憊不堪、喘不過氣的王雲飛狼狽回到海拔7162公尺的三號營地，王先前從未爬過這麼高海拔，瑞塔則協助幫忙戴上氧氣面罩，並且立刻決定，要將王雲飛送下山，回到安全的區域。

瑞塔表示，自己一直以來都盡力確保每位客戶都能成功登頂，但是底線是，「當我注意到任何一個人撐不下去的時候，就會中止任務」。他提到，山上隨時有雪崩的危險，而從三號營地再往上的道路變得更陡峭危險，「如果有懷疑的話，下山一定是最好的選擇，只要可以活下來，聖母峰永遠都會在那邊等著你」。

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▲聖母峰今年登山季死亡人數飆升。（圖／CFP）

今年登山季是4年以來死亡人數最多的，已經有11個人命喪世界之巔，雖然外界普遍歸咎於山頂塞車、天氣惡劣以及登山許可證濫發等問題，但瑞塔認為，愈越來越多項王雲飛這樣經驗不足的登山客上山，才是問題更加嚴重的主因。

他也譴責，某些旅遊公司向初學者低估了登山的風險，「人潮擁擠已經不是新鮮事了這不是一直有人死亡的理由，是因為某些旅遊公司向無經驗的年輕登山客形容，登聖母峰很簡單，但這從來都不是易事」。

▲許多人想挑戰世界之巔但登山專家艾內特認為，遊客應該要了解聖母峰有多麼的危險。（圖／路透）

知名登山專家艾內特（Alan Arnette）也時常警告缺乏登山經驗的門外漢遊客，應該要了解聖母峰有多麼的危險，「登山者該醒醒了，他們應該要明白，向聖母峰這樣雄偉高大的山是很危險的，並且要拋棄『跟著有10次登頂經驗的雪巴人嚮導就不會出事』這樣的觀念」。

艾內特提到，即便是最健壯的雪巴人也無法拖著一個失去行動能力的人下山，更不要指望額外的氧氣補給可以一瞬間送到8千多公尺的高山上，「即便直升機，也會受到各種限制，救援裝置或是GPS也一樣」。

「雪巴人」是喜馬拉雅地區的一個原住民族，對於尼泊爾以外的人來說，已經成為攀登聖母峰向的代名詞。瑞塔從1992年開始但任嚮導，目前是攀登聖母峰次數最多的紀錄保持人，他在上個月底第24次成功登頂，「我對待每一次爬山過程都如第一次般的真誠，每當有客戶成功時，真的讓我欣喜不已，我相信破紀錄只是附加的而已」。