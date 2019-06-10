小方包正夯、大勢萊姆色　從澳洲時尚達人學習「不費力」的穿搭日常　

隨著 2020 度假系列時裝秀在雪梨開跑，Vogue 攝影師 Sandra Semburg為我們捕捉澳洲時尚達人們輕鬆愉快且時髦出眾的街拍穿搭造型。VOGUE幫你重點整理出以下13個關鍵字：粉紅色、白色、紅色、檸檬／萊姆色、白襯衫、洋裝、正裝/西裝外套、短版上衣、格紋、腰帶、方包、水桶包、百搭小白鞋、蕾絲、露趾涼鞋，一起來看看在季節交替之際街拍潮人們的時尚日常！

1.粉紅色

這一季的粉紅絕不是你心中想像的柔弱浪漫，而是帶有power的粉嫩魅力。當夢幻的粉紅色彩遇上具權威感的西裝元素或硬挺的國民領元素丹寧材質，帶著氣勢的粉紅泡泡更迷人！

2.白色

夏天女孩們的衣櫥裡一定要有一件純白洋裝，白色通常給人一種乖巧純淨的清新感，腰際的挖空設計與隱藏在背部的大露背帶來視覺反差，吸睛亮眼。雖然白色與任何色彩都能搭，但推薦以黑色、正紅色、咖啡色、金色、或米色、白色配件來做配搭，會更時髦有型！

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3.各式各樣的紅色

就像口紅一樣，依每個人的膚色，都可找出最襯自己膚色的紅，不用上妝氣色就超好。

4.檸檬／萊姆色

這種帶點微酸氣息的檸檬／萊姆色彩，在這一季是大勢色。不論是同色系漸層配搭還是上下整套穿著，都會帶來好心情。搭配球鞋輕鬆悠閒、腳趿露趾涼鞋則優雅可人。

5.白襯衫

拋開既定印象，將白襯衫穿出屬於你自己的Fu。泡泡袖白襯衫搭配扎染寬褲浪漫嬉皮、搭配丹寧吊帶褲品味獨特，襯衫式洋裝濃濃學院風、若在腰際繫上一條黑色皮帶則流露出女強人氣息。





6.洋裝

若你急著出門沒時間思考如何穿搭，洋裝肯定是你的最佳選擇。今年春夏，這種充滿異國情調的澎袖洋裝相當火紅，不但可以遮住令人害羞的蝴蝶袖、肉肉腿跟大屁屁也一併罩住了。若你有漂亮的鎖骨，那還客氣甚麼細肩帶洋裝就是你的菜。

7.西裝外套

正裝趨勢近來超夯，女孩們穿起西裝外套，特別帥。西裝外套內穿著平口小可愛，搭配小白鞋、勃肯鞋、帆布鞋、短靴、露趾涼鞋都好看，記得就是別搭尖頭高跟鞋唷！易顯老。

8.短版上衣

別把你的小蠻腰、馬甲線藏起來，快把你努力健身的成果秀出來吧！短版上衣不但能露出你的好身材，也能修飾比例，讓你看起來更高挑。提醒你，當你穿著短版上衣時，下半身盡量選擇高腰或中高腰的褲子或裙子，這樣全身比例看起來會更優！

9.格紋

千萬不要以為格紋都是老人在穿的，你看看澳洲女孩們把格紋穿的這麼Chic！全身同系列格紋是個good idea。

10.蕾絲

將蕾絲澎袖荷葉滾邊上衣搭配中性格紋西式長褲、斜揹Fendi包，再戴上超大飛行員墨鏡，回頭率百分百！

如果你的手夠巧，記得為自己編個髮圈式辮子，浪漫又典雅。





11.腰帶

超長腰帶近來人氣頗高，別以為只有玩嘻哈的小伙子能駕馭。女孩們這樣穿搭也超酷！若不想太招搖，短短的也ok。此外，也可試試寬版透明腰帶，隨性繫上立馬充滿前衛科技感。

12.包包

方包－其實不管如何穿搭，只要揹上一顆名牌方包，整個人都亮了起來！

水桶包－超能裝是女孩們愛水桶包的重點所在。不管是迷你水桶包還是大水桶包，搭配丹寧褲或者洋裝，都俐落優雅。

腰包、珠珠包、手提包、後揹包、手拿包、藤編包、馬鞍包，你愛哪款？

13.百搭小白鞋

是的！小白鞋還在燒。不論正裝、洋裝、丹寧褲、黑洋裝、風衣、寬褲，都好看超百搭。

14.露趾涼鞋

女孩們，是該好好修剪保養你的腳指頭的時候了！這一季，不能再只用球鞋闖天下，露趾涼拖鞋將會席捲春夏，黑色、白色、膚色，是百搭首選。

※文字：Sabrina , Emily Chan | 編輯：Sabrina | 圖片： Sandra Semburg | 來源：CNI |

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