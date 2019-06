艾瑪華森：「如果不由我來擔任，那又有誰能？」　從5位名人金句看人生成功哲學

當自己還是無名小卒時,總會思考,為何那些新聞報導的名人都可以這麼成功?或許你會說因為他家世好、他學歷好,甚至說他幸運嫁對人,但真的只有如此嗎?其實國內外有太多成功的案例靠的不是別的,而是個人的「態度」,因為態度決定一切。

或許你會覺得這是老調重彈,但V編這次要直接舉出實證,從《向世界頂尖人士學習成功的基本態度》精選5位名人曾經說過的金句來勉勵正在低潮、努力中的你!不論你正值哪個年紀、哪個階段、哪種遭遇,相信這篇不論何時看都能有所心得。



對自己要有所期待

「上天給的越多,期望也就越多。 From those to whom much is given, much is expected. 」-比爾蓋茲Bill Gates,微軟公司共同創辦人

這句話是出自比爾蓋茲Bill Gates在2007年哈佛大學畢業典禮上的演講,當時比爾蓋茲是微軟公司的全職董事長,他在演講中,用很長的時間說明他隔年將成立基金會,宗旨是為了消弭世界上的不平等現象。這種決定對大多數人來說一定見怪不怪,畢竟比爾蓋茲早已是世界聞名的成功人士,身家更是超乎常人所想,但這個舉動其實不單單是消除世界上的不平等現象,更是解決社會問題的可行之道。像這種擁有「突破力」的人可以讓周遭人接受自己,並不斷突破現實環境的限制,持續脫穎而出。同時也在他有能力時回饋社會。







至於之所以用「期待」這個詞,是因為「背負著大家所提供的資源,所以有義務回應這份期許」的含意,為了避免成為壓力,用「期望」一詞代替「義務」、維繫行動時,反而可以讓我們變得更有效率。但當你的工作堆積如山時,不妨別當作自己在盡「義務」,而是在回應他人的「期待」,透過這股力量推著自己前進,成為成長的原動力。



不跟他人比較

「窮人貧窮,不是因為他人富裕。 Poor people are not poor because others are rich. 」-柴契爾夫人Baroness Thatcher,前英國首相

這位歷史上鼎鼎有名的「鐵娘子」在執政期間因為國際情勢,她認為自由競爭經濟比起「重新分配社會的貧富」,更著眼於「讓社會全體的財富擴大」,這也是想表達我們不能透過管理富人的財富來幫助他人改善經濟狀況,以達到社會財富的重新分配。確實在這個財富有限以至於必須重新分配財富的世界上,只要有人有辦法獲利較多,相對地就會有其他人獲利較少。

但如果改革的目標是「擴大社會整體的財富」,那麼就算鄰居很有錢,也不代表自己處於貧窮狀態。相反地,如果是自己很有錢,也不代表鄰居很窮。而標題那句話的下文還有:「當有錢人失去財富時,在很多情況下窮人也會變得更窮。」。





這句話也可套用在我們的日常生活,有時候聽到朋友很有自信說著自己多成功、多厲害時,心中難免會感到羨慕、嫉妒,但回過頭想自己的心態是否有點不好,因為這代表自己度量很小。如果套用柴契爾夫人的話,可以解讀成如果朋友的事業出狀況並失去財富,這樣不代表我的財富會跟著增加,而他的失敗也不會讓我得到成功。要是我往後一直被這個醜陋的嫉妒情感牽著鼻子走,甚至還會讓朋友間的情誼惡化。

所以遇到「嫉妒」情感時,應該要將其轉化成「自己也要好好努力」的正面想法,或許你會覺得這是一種「知易行難」的行動,但只要細細品味柴契爾夫人的這句話,消除比較心理,會對自己的人生產生很大的助力。



從失敗中學習教訓

「在人生的某個時刻,你一定會遇到阻礙。 At some point, you are bound to stumble. 」-歐普拉溫芙蕾Oprah Winfrey,美國電視節目主持人、製作人

這句話是出自2013年歐普拉溫芙蕾在哈佛大學畢業典禮演講的內容,這也是一句既嚴格又溫柔的教誨,她說完這句話的下文則是:「遭到挫折後,最關鍵的就是在失敗中學習。」。因為她有太多次「在失敗中學習」的經驗。歐普拉溫芙蕾沒有一帆風順的人生,因為小時候曾被親戚性侵的痛苦過去;2011年成立有線電視公司卻因為經營不善而告終。在她人生陷入低潮時,她想到讚美歌的一節:「災難不會一直持續,總有一天一定會過去。」

所以她再度受邀到哈佛大學演講時,心中也出現「一年之內重新將電視公司經營起來」的強烈想法,更答應邀約前往向學生說了:「你雖然命中注定遭到阻礙,但那其實是為了讓自己不斷地定下更高遠的目標。」。







正如歐普拉溫芙蕾所說,挑戰高難度的目標時,難免會遭遇失敗,但比起自怨自艾,更該反思自己的錯誤,讓自己勇於踏上全新的挑戰。因為阻礙而被絆倒時,就要爬起來,再次被絆倒時,還是要再次爬起來。與此同時,也要好好反省會被絆倒的理由。如此反覆嘗試,就能讓自己走向更遠的目標。



每天做好準備

「為了命中注定的緣分,要盡全力地變可愛。 It's best to be as pretty as possible for destiny. 」-可可香奈兒Coco Chanel/ Gabrielle Chanel,法國服裝設計師

很多人都希望自己每天的工作品質都能更進步,而這樣的態度絕對不能不提到20世紀服裝設計師代表-可可香奈兒Coco Chanel/Gabrielle Chanel,這位用自己的名字創造出國際時尚精品的女性創業家。但她說這句話之前還有前半句:「說不定這天你將會遇到命中注定的那個人。」

換句話說香奈兒想表達的是「隨時準備好自己最美的樣子,面對無法預測的相遇」。這也相當符合她一生對女性的「美」的追求。回顧香奈兒女士的一生,1883年出生在法國鄉間的窮人家,有數年的時間都在孤兒院度過,所以她渴望愛情、夢想自由,她也相信「自己在經濟上獨立時,就是自由的日子。」,所以她努力創業,更至今都是大家眼中的「女性工作者的先驅」。但這裡指的美並不完全指外表,因為香奈兒女士也曾在其它場合說過:「就算換上新衣服,也無法讓你輕易變得優雅。」,從這句話來看,她注重的不僅是外表,其實更強調內在魅力的重要。

也因為如此,香奈兒女士一生中也因此遇見多位「命中注定」的邂逅,不僅有愛情,也有工作上的好夥伴。







反觀我們的生活,香奈兒女士的這句話可以提醒我們要「散發個人魅力」,但也不用急於一開始就展現,只要包裝好個人特點即可。如果你是行銷,不妨在推銷產品時也多花點心思打動客戶;如果你是研發,不妨用消費者角度多改良產品;雖然這些看起來很微不足道,但若是長期做到,卻能有一定的成果。若是堅持用個人魅力做自我管理,或許不久的將來也能遇到命中注定的邂逅。



身先士卒

「捨我其誰? If not me, Who? 」-艾瑪華森Emma Watson,英國女演員

說到「領導力」,大家會覺得這是在形容一個人「能對外表達出強烈主張的領袖型人物」,但其實不同類型的人也能發揮不同的領導力。「身先士卒,捨我其誰?」是出自艾瑪華森2014年於紐約聯合國總部的演講中所說出的一句感言。當時艾瑪華森受邀擔任聯合國推廣女權運動的親善大使,她接下這個重責大任時,心裡想的就是:「如果不由我來擔負這個責任,那又有誰能擔任呢?」。就算演講前其她聲音顯得有先顫抖、緊張,但後來越趨沉穩有自信,散發出新生代領導者的風範。







對一般人來說,在無法應付的心理壓力下,自就會產生出「為什麼是我?不是還有更適合的人選嗎?」的想法。然而,艾瑪華森卻是反過來對著想逃避現實的自己說:「如果不由我來擔任,那又有誰能擔任」,進而鼓起勇氣。因為「身先士卒」即是領導力,率先挑戰沒有人想做的事、相信自己的實力、比團隊中任何人更快搶先踏出第一步等等。

把這樣的態度換到職場上也可以實踐。因為我們在一個組織內工作,隨時都有可能面臨不得不肩負重任的情況,因此我們才更該在平時多鼓勵自己:「要比任何人更快率先踏出第一步。」,讓自己擔任領導者的角色時可以駕輕就熟。

※編輯:編輯:Wendy Chen | 圖片:時報出版、Getty Images | 來源:時報出版/《向世界頂尖人士學習成功的基本態度》 | 其他:作者/戶塚隆將 |

