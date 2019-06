香港10大必朝聖打卡景點！歐巴馬最愛Five Guys漢堡、最潮消防局

上班上到厭世,請長假又要看主管臉色,回來面對一堆待處理的工作又是另一種壓力,不如利用周休二日再多請一天假,來個三天兩夜短暫放風,飛行航程只要一小時的香港,當然就是任性出遊的首選,Vogue精選十大香港話題景點、店家,保證72小時讓你滿血再戰!



【必朝聖打卡美食】

歐巴馬最愛Five Guys漢堡,大口吃肉最舒壓

香港是美食之都,高端美饌、街頭小吃總有你愛的那一味,除了道地港味,國際級美食來此插旗,當然也不能錯過。被票選為全美最受歡迎漢堡的Five Guys,在2018年底在灣仔開設亞洲首店。這間獲得美國前總統歐巴馬大讚的漢堡,發源自維吉尼亞州,1986年由5兄弟共同創立,至今在全球已有超過1500間分店。

請繼續往下閱讀...

Five Guys最大特色就是店面沒有冰箱、微波爐,只有冷藏庫,漢堡排、薯條每天新鮮現切現做現炸,諾大的開放式廚房讓出餐過程一覽無遺。

Five Guys漢堡免費提供15種配料讓你自行組合,雙層起司培根漢堡是相當受歡迎的一品,從飼養過程就精心調整肥瘦比例的漢堡排飽含肉汁在口中迸發,與煎到焦脆的培根堪稱天作之合;薯條堅持使用花生油酥炸,除了經典鹽味,加了香料辣粉的CAJUN口味越吃越涮嘴。

香港Five Guys門市延續全球統一規格的紅白配色,自由取用的袋裝花生也是標準配備,至於為何會免費提供花生?「轉移消費者注意力,讓大家在等待取餐時打發時間。」



Five Guys香港分店

地址:香港灣仔莊士敦道60號

營業時間: 11:00am-10:00pm



% Arabica西環店,全白店景+無敵海景

在京都爆紅的咖啡店「% Arabica」,其實第一間店誕生在香港愉景灣,創辦人東海林克範是個道地的日本人,從小跟著父母周遊列國的他,在加州大學讀書時適逢星巴克崛起,從此之後他的工作、人生都跟咖啡脫離不了關係。不斷自我反思想過著什麼樣生活的東海林,找到了答案—簡單實在過日子,滿足食、衣、住的基本需求,旅行,還有咖啡。

因此他以「每天都需要一杯好咖啡」為理念創立% Arabica,在夏威夷買下咖啡農場,自行種植生產咖啡豆,成為日本烘焙機Tornado King的唯一出口商,以及世界上最好的濃縮咖啡機之一Slayer的經銷商,從種植、烘焙到沖泡,% Arabica咖啡實現了一條龍式的操作。

2013年在香港愉景灣開設第一間店的% Arabica,至今在全球10個國家擁有29個據點,香港第四間店座落在西環海畔,純白色的兩層樓建築面迎大海,店面空間延續品牌強調的純粹質感,落地窗引入陽光與滿室的純白木色交織出夢幻透明感

二樓座位區特別設置「觀海位」,一杯咖啡一本書,看著海上緩緩駛過的渡輪,完全忘了身處繁忙的香港,相當愜意。

% Arabica 西環店

地址西環堅尼地城爹核士街1號裕福大廈地下G04號舖

營業時間:9am-7pm



PIQNIC 在草間彌生的南瓜旁高空野餐

櫛比鱗次的高樓大廈是香港特色,既定思維中綠地樹蔭下的野餐時光,在此也有了因地制宜的新玩法。位在中環H Queens藝術商廈頂樓的PIQNIC,是全香港第一間高空野餐主題餐酒吧,不算大的空間因為有著270度環繞空景的加持,成為一個鬧中取靜的城市綠洲。

粉紅色牆上手繪著民族風圖騰,放置著抱枕的舒適長椅背後是濃密的綠色植栽,還有一顆草間彌生最具標誌性的雕塑「南瓜」堪稱鎮店之寶,在朗朗晴天之下映襯著藍天與城市天際線,是非常上相的網美打卡點。

落實「高空野餐」概念,PIQNIC的精選輕食會放在野餐籃裡送上桌,包括和牛三明治、精選熟食、鹹派、起司盤等,邊吃邊拍照,享受與地面上的車水馬龍截然不同的悠閒時光。



PIQNIC

地址:中環皇后大道中80號H Queen's頂樓



女人街食飯公司 港式懷舊風,光裝潢就值得一看

近年香港十分流行懷舊裝潢主題餐廳,2018年10月開幕的「女人街食飯公司」,也是主打將街邊大排檔移植入室內的概念,但裝潢做得更地道,更insta-worthy!

門口掛著俗擱有力的喜宴用大金龍裝飾,復古鐵閘門、理髮店、車仔麵店、賓館的招牌隨處可見,水泥牆上還刻意噴著不准吸菸、招募工人的字樣,活生生地將70年代香港的市井風情全數移植到餐廳裡。

餐廳內提供多達5、60款地道港式熱炒、滷味,鍋氣十足的熱炒當然要酒精來助興,在這裡喝啤酒不用杯,而是要用「戰鬥碗」才夠爽快,一碗哈爾濱啤酒喝下去,有什麻煩惱明天再說!



女人街食飯公司

地址:旺角通菜街1A-1B威達Deli2商業大廈1字樓B鋪



【文創新地標】

南豐紗廠The Mills

PMQ元創方、大館、戲曲中心,香港的文創地標持續增殖中,去年底在荃灣開幕的「南豐紗廠The Mills」又是一個集創新科技、文化、藝術及學習體驗於一身的創意孵化平台。

經歷過60年代香港紡織業全盛時期的南豐紡織集團,在產業外移與轉型後,將三棟閒置的紡織廠房活化整修,以原有建築為基礎進行補強,並將原本獨立的三座廠房以玻璃空橋連接,3D矩陣般的對稱結構和大量採用玻璃隔間的通透,光是空間本身就值得一看;刻意保留的歷史元素,如入口的鐵閘、外牆的紅字招牌、生產線上的舊機器、廠房內樓梯間斑駁的綠色油漆、消防安全用的太平桶,以全新的方式傳承下來。

南豐紗廠的空間分成南豐作坊、南豐店堂、六廠紡織文化藝術館(CHAT六廠),分別乘載創業基地、體驗零售、展覽學習的功能,想多方面了解這個全新地標,可以參加每周五、六、日的免費導覽團。進駐南豐店堂的店家多為香港本地新創品牌,包括手工製鞋、製錶、生活家飾、二手時裝,其中最特別的是「alt:a new cycle」,不只販售回收材質服飾,還擁有全港唯一「G2G服裝循環回收再造系統」,號稱最快4小時便可將舊衣物製作成全新成衣。

既然是文創空間,當然不缺拍照打卡點,南豐紗廠入口牆面上的巨型肖像畫「Unsung Heroes無名英雄」便是葡萄牙藝術家Alexandre Farto(Vhils)在香港首個大型戶外創作,三層樓高的壁畫,以電鑽、石錘鑿刻「破壞」而成,與建築物牆面的剝落損壞結合得渾然天成,讓人讚嘆!從「無名英雄」壁畫轉進去,則是網路熱量極高的壁畫一條街,六幅壁畫或寫實或寫意地記錄下60年代南豐紗廠的輝煌。

南豐紗廠

地址:荃灣白田壩街45號

開放時間:10:00am-10:pm

官網:https://www.themills.com.hk/



香港最潮消防局

由香港設計中心主導的「#ddHK 設計#香港地」,為第一個透過創意推動香港旅遊的計畫,即日起至2021年,三年的時間以「城區設計廊」為概念,為市井氣息濃厚的灣仔和深水埗兩地創造更多吸引外地遊客造訪的資本,透過在地特色商家連結、藝術家作品穿插其間,讓穿梭小巷有如尋寶般趣味橫生,帶來別於以往在香港除了吃喝買之外的驚喜體驗。

#ddHK以多個不同的創意形式進駐城市角落,包括展出到2019年6月23日為止的柯布連道行人天橋壁畫,描繪出香港四季動植物百態,天橋上的行人稍稍停下腳步,抬頭就能感受大自然近在咫尺。

肩負城市安全重任的「港灣消防局」的五道紅色閘門成為藝術家的畫布,由5位平面設計師以三種香港常用字體和兩種原創字體,寫上「消防局」、「Fire Station」中英字樣,突顯香港特有的雙語文化,如此極富特色的場景將持續到2021年2月底。



港灣消防局

地址:香港灣仔港灣道14號



40年代庶民生活場景重現

不只串連現有的特色商家與期間限定的藝術裝置,#ddHK找來新媒體藝術大師藤幡正樹設計「HKACT! Act 1 BeHere」擴增實境活動。

藝術家先是根據香港老照片和居民的口述歷史,由演員在攝影棚拍攝還原影像,並將這些影像素材應用在BeHere_HKACT! 擴增實境APP中,只要在灣仔10個「Be Here」站點如藍屋、舊灣仔郵政局、利東街、日街等地開啟app,便能透過虛擬鏡頭在行動載具的螢幕上重現40~70年代香港庶民生活場景,

有趣的是人們還能和這些老影像互動拍照,並分享到社交平台,比起一般的街區導覽,你聽我講船過水無痕的模式,多了趣味互動,也成為另一種形式的懷古紀念。

【表裡不一的隱藏版酒吧】

香港夜生活多姿多采,酒吧水準也高,近年來流行隱藏版酒吧,不但空間有噱頭,調酒更是國際水準,晚上要來喝一杯,不妨試試以下推薦的這三家!



PDT(Please don’t tell)

大名鼎鼎的PDT( Please Don’t Tell),是有全球最佳酒吧美譽的紐約PDT,第一間也是唯一一間海外分店。香港PDT隱藏在置地文華東方酒店一樓MO Bar的角落,入口設計原汁原味移植紐約本店的神祕電話亭,要拿起電話按下「1」號按鍵,大門才會如芝麻開門般徐徐打開。

內部空間小巧私密,只有25個座位,古銅色吧台、魚骨形木板天花和動物標本,沉穩的氣氛讓你能好好靜下心來品嚐美酒。

香港PDT由在紐約本店服務5年的調酒師Adam Schmidht坐鎮,提供15款調酒囊括紐約經典與香港原創;配酒鹹食由米其林二星主廚Richard Ekkebus設計多款創意熱狗與美式小吃。



PDT

地址:香港中環皇后大道中十五號,香港置地文華東方酒店

營業時間:

星期一至星期四 下午五時至零晨一時

星期五及星期六 下午五時至零晨一時三十分

星期日 休息



Foxglove

走在中環都爹利街上,不知情的人真的會以為「Foxglove」是間高級雨傘專賣店就這麼與它錯身而過。2015年開幕的Foxglove,銜接《金牌特務》帶起的特務風潮,門口兩側陳列雨傘的黃銅櫃和門僮,讓人想起偽裝成手工西裝店的Kingsman總部,要得其門而入也有小技巧,推開門口右側傘桶內裝飾上狐狸頭的傘柄,便能一探究竟。

低調、神秘混合英國紳士的優雅,Foxglove內部空間由香港設計團隊NC Design & Architecture操刀,分隔成三個區塊,分別是以復古飛機艙為概念設計的酒吧與餐廳,

VIP室配置赭紅絨布椅搭配橡木地板,讓人彷若搭上東方快車,駛向不知名的遠方;VVIP室藏得更深,首先穿過船艙般的洗手間,揭開隱藏在天鵝絨布幕,如私人圖書館的酒吧瞬間映入眼簾。

每個細節每個空間都有梗的Foxglove,值得你花一個晚上個時間在這裡細細體驗。



Foxglove

地址:中國香港中環都爹利街6號印刷行2樓



The Sea by the old man

甫拿下「亞洲50最佳酒吧」冠軍榮銜的The Old Man於上環普仁街開設的姊妹店The Sea,延續本店的低調風格,沒有使用google map指路可能來回走個10趟都搞不清楚入口在哪。

酒吧主理人Agung Prabowo為香港調酒圈名人,以實驗性和故事性兼具的調酒風格著稱。2017年開幕的The Old Man靈感來自他最愛的海明威,九種原創酒款都與海明威的著作有關。

姊妹店The Sea的空間不大,光是吧台就佔據了一樓的一半空間,但好處是可以近距離欣賞調酒師的手藝;二樓的空間較為私密,可以靜下心來品嚐Prabowo的精心創作。



The Sea by the old man

地址:香港上環普仁街2號

※編輯:文字:silvia sun | 圖片:silvia sun | 來源:各店家 |

(完整文章請看VOGUE.com)



延伸閱讀

【嘉義文青散步】造訪設計咖啡店、夢幻老宅餐館,還有把純情吃進嘴裡的雞蛋糕

【八大台中網美景點】超萌史努比鐵皮屋、夢幻米奇樹、玩心十足的藝術廣場、全台最美藥局,讓你拍到手軟、瘋狂打卡!

更多精彩報導,詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導,未經同意禁止轉載。