今年脫單必備！粉紅老爹鞋VS.女神降臨鞋　妳選哪雙？

擁有增高優勢的老爹鞋仍是女孩們的最愛，若再加上引爆少女心的粉紅配色或者與人氣網路漫畫合作，那就更無敵了。

Le coq sportif Sport推出粉紅Monaco鞋款，浪漫爆表堪稱今年脫單必備鞋款；此外，韓國潮牌MLB Korea Chunky Shoes老爹鞋在韓國人氣網路連載漫畫《女神降臨》第59回中強力登場，連女神作者Yaongyi也在個人IG帳號@meow91__中同步分享了本人和女主任朱靜一模一樣的MLB Korea Chunky Shoes穿搭照，又仙又帥！

Le coq sportif Sport推出粉紅Monaco鞋款

柔柔的粉紅色調，散發出甜甜的浪漫氣息，堪稱今年脫單必備鞋款，除了是姊妹們聚餐的焦點，肯定也是約會戰鞋，貼心設計巧思，提供一雙鞋三種穿法，滿足女孩的善變需求。

Le coq sportif Sport Monaco粉色鞋款，定價NT$3,290元

留著一頭短髮的韓國新一代國民妹妹辛睿恩穿著Le coq sportif Sport Monaco粉色鞋款，讓人看了就想戀愛！



綁帶與魔鬼氈

1.Monaco鞋款純鞋帶穿法 就是最基本、最安全的鞋帶綁法

2.Monaco鞋款鞋帶+魔鬼氈 覺得新鮮感不足？鞋面兩側的塑膠扣環，其實是Monaco鞋款的經典，裝上兩條專屬魔鬼氈，緊緊扣住整雙鞋，走在路上再也不用害怕隨時會鬆脫，

3.Monaco鞋款懶人魔鬼氈 魔鬼氈是懶人最愛，省略鞋帶，增添俏麗的氛圍

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MLB Korea Chunky Shoes X 韓國人氣網路漫畫《女神降臨》潮牌老爹鞋

韓國街頭潮流品牌MLB Korea Chunky Shoes鞋款在韓國人氣網路連載漫畫《女神降臨》第59回中強力登場，這雙鞋在漫畫中受到女主角任朱靜大力推薦、有著顯著洋基LOGO的內增高老爹鞋款引起網路上高度關注與熱搜。

號稱女主角任朱靜翻版的女神作者Yaongyi也在個人Instagram帳號@meow91__中同步分享了本人和任朱靜一模一樣的MLB Korea Chunky Shoes穿搭照，又仙又帥。



《女神降臨》中登場的MLB Korea白色洋基Chunky Shoes，售價NT$2,590元

哪裡買

MLB Korea門市資訊：

忠孝旗艦店 台北市忠孝東路四段148號1樓之五 (02)2721-0568

新光三越南西三館店 台北市南京西路15號1樓 (02)2563-1896

台北101店 台北市信義區市府路45號 (02)8101-8300

女神作家筆下朱靜&修豪、朱靜&書俊的MLB Korea Chunky Shoes 潮流情侶穿搭

《女神降臨》是一部講述一個長相普通的女主角任朱靜，藉由頂尖的化妝技巧變身女神的故事。除了引發熱議的CP劇情和精緻的畫風廣受讀者推崇外，實用的化妝教學及前衛的潮流穿搭也成為此部漫畫最具特色的亮點之一。

※編輯：編輯：Sabrina | 來源：Le coq sportif Spor, MLB Korea ,IG @ lecoqkorea,@meow91__,@__shinyeeun | （完整文章請看VOGUE.com）



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