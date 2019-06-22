6月美妝新品特搜：香奈兒水唇膏#208超顯白、迪士尼腮紅棒可愛無極限

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎？



香奈兒COCO晶亮水唇膏，夏季限定色#208、#212／3g NT$1,280



年初新上市的唇彩系列，水感滋潤膏體，比一般市面上的水亮唇膏色彩粒子濃度高出30%，希望讓任何年齡、妝容技巧初階到高階的女孩都能享受飽和、長效滋潤的妝感，隨著夏季限量彩妝一起推出兩款限定色，以柔和粉色暖意為靈感來源，希望能創造隨興又奢華的度假印象。

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#208 手上試色是一杯溫柔到不行的榛果奶茶，但擦在唇色較深的女孩嘴上會變成比較像蜜桃烏龍的色調。

#212 試在手上是很誘人的粉土豆沙色，擦在嘴上會更偏玫瑰粉一些，黃皮膚擦超級顯白。

Cathy Doll迪士尼聯名系列新品（屈臣氏獨家販售）

來自泰國的平價品牌，這幾年不斷推出超可愛的迪士尼聯名，台灣屈臣氏獨家販售，有超可愛的三色唇彩和雙色頰彩棒，重點是商品上的Tsum Tsum玩偶可以拿下當作收藏，是不是又增加想要購買的慾望。

TsumTsum系列夢幻閃耀唇彩定價NT$320

TsumTsum系列雙色腮紅棒定價NT$399





紀梵希24小時持久禁忌眼唇系列， 7.5ml／NT$1,250（共8色）



擦起來輕盈宛如保濕水感精華，可使唇紋瞬間隱形，但同時兼顧了飽和鮮明的色彩，猶如液態染唇膏，共有胭脂紅、紫紅色、玫瑰豆沙色、勃根地紅、深紫色、正紅色…等八種摩登色選。

紀梵希禁忌眼影霜 10g／NT$1,250（共6色）

細緻乳霜質地富含純淨色彩粒子，接觸肌膚瞬間便會完美服貼在肌膚表面，可單色塗擦、多色疊擦，優秀的防水、防暈染效果，讓漂亮眸色持續24小時不脫色。四種金屬色澤—粉紅石英、華麗金沙、璀璨星辰、閃爍古銅，以及兩款霧感眼彩—粉霧裸調、復古暖棕。





NYX Professional Makeup 裸漾系列

為了讓整體看起來更輕盈，夏天是時候向無瑕陶瓷美肌說再見，NYX Professional Makeup全新推出的「裸漾底妝」，從妝前保濕、輕粉底到唇頰兩用的清透頰彩棒，打造清新、自然、肌膚彷彿沒上妝的心機水光偽素顏；全系列均含蘆薈及小黃瓜萃取，高保水的配方能幫助肌膚加倍柔嫩，保濕效果長達八小時。

裸漾光肌蜜 27ml／NT$520元（共12色）

品牌第一款輕薄高含水的底妝，抹在肌膚上有如第二層肌膚，但卻又套上濾鏡般，明亮充滿光澤。

裸漾妝前凝凍 40g，NT$650元

以水為基底的妝前親膚果凍，Ｑ彈的質地宛如晶瑩剔透的水滴果凍，一抹即化開為水，為肌膚補充滿滿水分，同時還能平滑膚觸及毛孔，讓後續底妝加倍服貼持久。

裸漾水感噴霧 130ml，NT$420元

多用途的水感噴霧，可當做妝前保養、濕敷保濕、補妝打底，走到哪、水到哪，保濕長達八小時，夏日想鎮定日曬過的肌膚也可以隨時噴，敏感性肌膚也很推薦。

※編輯：Jasmine.lee |

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