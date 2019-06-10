辦公室升1℃…女同事工作效率增強1.75%！研究：男性在溫暖環境變差

▲研究發現，氣溫竟然會改變辦公室員工的工作效率！（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

美國舊金山科學期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）公布一項德國研究指出，女性的腦部在溫暖的環境下較男性還要出色；相對的，男性則在溫度較低時環境下比較能有好的表現。因此，該研究建議，在男女混合的工作場所，可以調整辦公室空調溫度而提升員工的工作效率。

這份研究是由德國柏林社會科學中心（WZB Berlin Social Science Center）及美國南加州大學的學者共同製作。內容指出，他們針對543名大學生測試各種溫度環境的工作能力，分別在室內進行，溫度設定為攝氏16度至32度之間，實驗時間為1小時。

研究人員要求這些大學生在時間限制下，回答簡單的數學二位數加法題目，不能使用計算機，同時也有散落的10個字母中重新組合拼出單字等詞彙問題，以及較為困難的敘述性邏輯問題；答對的題數越多，成績越高。

請繼續往下閱讀...

▲女性員工在溫暖的工作環境，效率會比較好。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

實驗結果發現，女性在溫度較高的環境下，數學及語言拼字的表現力較佳，男性則恰好相反。溫度每上升攝氏1度，女性在數學的表現上效率則提升1.75%，語言拼字的答對題數也增加1%；反觀男性則都降低0.6%。也就是說，當溫度升高，女性的答對題數變多，總作答題數也增加。

該報告僅表明女性在溫暖的環境下能更投入工作，但男性則較適合於低溫的環境工作，不能保證每一位的個體的表現都非常好。研究人員還沒找到溫度影響表現的上限，實驗結果也無法改變公司企業的辦公室政策，但這可以提供參考，讓民眾知道自己適合什麼樣的環境下工作和學習，找到自己最為舒適的環境。

以往就有研究指出，男性於靜止狀態時會消耗較多能量，因此較易感到溫暖；而女性核心溫度較高，對冷空氣比較敏感。然而，大多數的辦公室的空調皆以男性員工的「熱舒適模型」作為標準，夏天時辦公室冷氣開很強、室內相當低溫，導致女性員工需要自備外套或毛衣，因此辦公室空調系統也有「性別歧視」之爭。