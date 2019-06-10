女星登紅毯火辣「渾圓蹦出」…官員氣炸要重罰！越南昆凌：我穿得很漂亮

▲越南模特兒鄧玉貞（Ngoc Trinh）在坎城影展紅毯超性感，媒體記者和攝影師眼睛緊盯。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

越南模特兒鄧玉貞（Ngoc Trinh）因為長相甜美加上有著火辣的身材，被封為是「越南第一美女」，甚至有「越南版Angelababy」、「越南昆凌」之稱。她日前登上坎城影展紅毯，一襲黑色薄紗隱約露出「渾圓形狀」，丁字褲也讓她的翹臀透出裸色身形，引起網友盛讚。不過這樣的裝扮讓越南官員火大了，決定要重罰她「違反越南傳統」。

透過照片可以看到，坎城紅毯上這名衣不蔽體、透出肉色的美女鄧玉貞，衣服設計原於旗袍，卻高衩開到腰間，整件薄紗露出美背，下半身前後各有一塊長裙布遮掩，白皙雙腿整副超美，渾圓胸形臀形更是一覽無遺，甚至隱約可以看見神祕的三角地帶。

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▲▼鄧玉貞覺得自身的服裝很美麗。（圖／CFP）

此禮服亮相後，吸引不少人的注目，不過也有正反網友論戰，支持鄧玉貞的網友認為這是時尚也是前衛，但也有網友認為很廉價又丟臉。越南文化體育旅遊部長更直接表明：「她的服裝非常不得體，而且具有冒犯的意味，引起大家不滿。」甚至下令要調查她身穿暴露裝是否違反了《公共道德法》。

另外，也有越南官員表示，鄧玉貞的服裝過於暴露造成他人的不適，也違反了「越南傳統」，根本是不文明的行為。面對外界批評，鄧玉貞則感到不以為然，「我的服裝得到了許多讚美，我根本不在乎別人怎麼批評，而且這套衣服很漂亮，也給了坎城影展紅毯很好的印象，我本來就無法滿足全世界。」

鄧玉貞曾登上PTT表特板爆紅。2016年，她出席胡志明市一場時尚活動，穿著一身膚色的緊身裙裝，搭配她原本白皙的皮膚和好身材，驚艷現場所有人。據悉，她是越南皮膚最好的女星，從照片中看來，幾乎都沒看不出任何瑕疵，膚質晶瑩剔透。除了性感身材外，臉蛋也十分美麗，還有人覺得她與天王歌手「周董」周杰倫的老婆昆凌長得有些相似，更有人說她長得像Angleababy。