下雨也要打扮時髦！關於雨靴保養常識＋好搭雨靴

最近暴雨連連，除了淋成落湯雞外，更心痛的是心愛鞋子被大雨摧殘，雨靴成為近期話題商品。深受歐美時髦人喜愛，法國品牌AIGLE源自1853年的橡膠工藝大師，至今仍堅持於法國夏特盧Châtellerault手工製作每雙膠靴，更堅持純手工測試每一雙膠靴的防水、耐用、抓地力、耐磨損和撕裂性，打造出舒適、柔軟有彈性又不易變形的膠靴，成就百年橡膠工藝大師的經典傳奇。







有著雅致小鞋跟與俏麗小翅膀裝飾的經典短筒膠靴款式本季推出全新配色，充滿時尚感的藍綠色鞋面搭配粉膚色飾邊，更添柔美氣質，另款印花，呼應本季南法世界級保育溼地「Camargue卡馬爾格」靈感謬思，將保育區的鳥類生態化作特色圖紋，可與其它服裝、配件完美搭配，展現法式休閒風格。

小朋友的雨靴總是特別可愛，小腳女孩有時碰碰運氣也能在兒童鞋區找到自己的尺碼喔！

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雨靴如何保養？

膠靴髒了可以使用海綿（海綿沾水）或清水沖洗。擦拭方法以海綿沾水擰乾後擦拭乾淨即可。不要用抹布擦拭，因為抹布纖維較粗，長期清潔下易造成膠靴表面耗損較快。

擦拭乾淨後等表面乾了就可以收藏在鞋盒內或陰涼處，收藏時將膠靴筆直豎立（切勿彎曲），可用報紙將濕氣去掉，不可以放在陽光照得到的地方或是高溫下。

膠靴由於氣候或環境關係產生白霧狀是正常的現象，可以用鞋蠟擦拭，使用鞋蠟後水滴滑落快，較不會產生因手去摸鞋面而產生的白霧狀。

建議穿著膠靴時搭配吸濕排汗的襪子透氣性會更好，天然橡膠為有機材質，保養上的細節都是為了維持使用壽命。



編輯：Tiffany Leu |

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