103萬人上街「反送中遊行」　港府回應：逃犯條例12日如期審議

▲香港反送中遊行。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導



香港泛民主派團體「民間人權陣線」（下稱民陣）於9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行（又稱「反送中」），並估計大約有103萬人參加，警方卻表示最高峰只有「24萬人」。香港特區政府在晚上仍回應，逃犯條例修訂草案12日將如期在立法會恢復二讀。

香港特區政府發言人針對這場遊行表示，今日參加遊行的人數雖然很多，卻大致上和平有序。一如以往，警察在這次活動舉行之前和期間提供了所需要的協助，並對違法者採取果斷行動。



發言人表示，作為一個自由、開放和多元的社會，港府認同並尊重市民對廣泛議題有不同的意見。而港府已多次詳細解釋修訂條例的原因，未來會繼續接觸各方及聆聽，透過冷靜和理性的討論，解除疑慮，「我們呼籲立法會以平和、理性及尊重的態度去審議條例草案，以確保香港繼續是一個適合居住及營商的安全城市」。



不過，發言人也再次重申港府過去曾提出的立場，例如，條例草案只涵蓋刑度7年或以上的最嚴重罪行。而在處理移交請求前，這些罪行必須同時是香港和「提出請求的司法管轄區」法例內明訂的罪行。



發言人也強調，這些嚴重的刑事罪行「都不涉及集會、新聞、言論、學術自由或出版自由」。此外「政治罪行不移交」，或因種族、宗教、國籍或「政治意見」而被檢控也不移交。同時，在「基本法」保障下，香港特區的法庭「可在免受任何干預的情況下，獨立行使司法權力」。

對於《逃犯條例》的修訂案，香港泛民主派人士擔憂，政治犯可能會被透過這項法律，被引渡至北京受審。有香港民眾表示，會走上街頭是因為「占中」案，有許多人被判刑，擔心修法可能會破壞「一國兩制精神」。

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