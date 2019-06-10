反送中者翻拒馬佔路...癱瘓交通！警「搜身驅離」多人傷、逾百人被捕

▲反送中遊行，警方與民眾爆發衝突。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導



香港泛民主派團體「民間人權陣線」（下稱民陣）於9日下午舉行反對修訂《逃犯條例》遊行（又稱「反送中」），團體估計大約有超過103萬人參加，抗議民眾與警方在凌晨發生衝突。目前仍有上百人被驅趕聚集在舊灣仔警署對面，靜坐抗議，大批防暴警察包圍示威者，已經對峙超過一小時，尚未有進一步行動。



示威者一直到凌晨2點多都持續在聚集，從原本的金鐘走到灣仔，一度佔領灣仔主要道路告士打道，令交通癱瘓，大約2點45分，警方開始驅趕，將大批示威者由告士打道馬路趕至人行道上，據報有多名示威者因此被拘捕或受傷，估計被捕者有超過百人。

香港獨立媒體《立場新聞》報導，至少有兩名三年級的中大生以及港大學生被捕，有網路消息流傳，「學生獨立聯盟」召集人陳家駒也在衝突期間被捕。

港媒報導，到了凌晨4點多時，有示威者被登記身份證、搜身及錄影，檢查是否有違禁品及是否被通緝人士，但隨後獲得逐一放行，警方表明保留追究權利。另外，亦有在現場的媒體記者被驅趕，警方不斷用電筒照向記者鏡頭，香港無線新台報導指出，該台有一名攝影記者受傷。

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▲警民雙方皆有人受傷。（圖／路透社）



這場遊行原先預計10點結束，但事後仍有大批人群未從街道上散去，凌晨開始，有人在立法會大樓外丟東西，不斷挑釁警方，接著警民雙方發生衝突，皆有人流血掛彩，有臉書網友表示，現場警方出動警棍、胡椒噴霧等道具驅趕。

警方在今日凌晨發表聲明指出，對此次暴力示威感到非常遺憾，因有3名警員及1名記者受傷，故對此種暴力的行為予以嚴厲譴責。警方表示，有一批戴口罩的暴力示威者在無任何理由下衝擊立法會，損毀車閘、破壞鐵馬（拒馬），並用鐵馬襲擊警員，這已「破壞香港和平理性示威的傳統」，已經將過程錄影，會追究到底。

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