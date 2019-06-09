被吸完吐白沫！鮮肉男「倒地亡」醫脫衣傻眼　女友崩潰：以為他受得了

▲情侶間常有很多親密舉動。（示意圖／本報資料照，與本文當事人無關）



記者鄒鎮宇／綜合報導

許多人喜歡在情人身上留下印記，用嘴親吻再狠狠吸一口，讓對方感受你的愛有多深。但澳洲一名男子用餐時突然倒地、口吐白沫，雖然緊急送醫卻不治身亡，醫師查看後才發現，原來死因竟與情人的親吻有關。

據《北京時間》報導，該名男子吃早餐時突然口吐白沫、倒地，當場嚇壞店家及其他顧客，雖然緊急送醫，卻不治身亡。男子的家人及女友趕到醫院後，聽到醫師告知死因是「中風」，紛紛不敢置信，因為男子非常年輕又健康，甚至認為對方判斷錯誤。

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▲男子的女友沒想到種草莓會成為男友的死因。（圖／取自免費圖庫Pexels）



面對家屬的質疑，醫師將男子的上衣脫掉，這才發現遺體的脖子及身上有許多「草莓印」；醫師這才解釋，吻痕會導致頸部供血不順，進而形成血栓，且當血栓流入腦部時，便容易導致中風，不過要看每個人體質狀況而定。聽聞男友死因與自己有關時，女友也當場崩潰大哭，「我真的不知道他受不了這個」。

據悉，脖子雙側有頸總動脈、頸內動脈，專門負責腦部的血液提供，因此當頸部血管有斑塊時，大腦血液的供應便會出現問題，輕而腦組織缺血、缺氧而頭昏，時間久會讓腦萎縮，症狀嚴重則會失明、偏癱、中風或有生命危險。