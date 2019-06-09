5歲女腸子被泳池「吸出」！10年未進食近況曝光　靠1袋子維生

▲5歲女腸子被泳池「吸出」！10年未進食近況曝光，僅靠1個袋子維生。（圖／翻攝自Salma Bashir IG）

記者趙蔡州／綜合報導

美國16歲女子巴希爾（Salma Bashir）日前分享自己的經歷，她5歲時與家人一起去游泳池戲水玩耍，不料卻發生意外讓她從此失去大腸、小腸、膽囊等重要器官，至今10年來都沒有辦法正常吃東西，只能透過一個營養袋補充身體所需的營養，最後她也感嘆「真的很想念食物的味道。」

綜合媒體報導，巴希爾5歲時與家人一起到泳池戲水，過程中不小心坐到泳池的吸入閥上，結果突然有一股強大的吸力，將她的小腸直接從身體內扯出來。她的母親難過說，當時她正在成人池看顧她的兄弟，巴希爾則在兒童池玩耍，兩個泳池距離非常近，「她坐在吸入閥上，我來不及把她拉開，小腸就被吸出來了。」

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▲巴希爾5歲時在泳池發生意外，導致她10年都不能正常進食。（圖／免費圖庫pxhere）

因為巴希爾事發時身穿紅色的泳衣，她的母親最初還以為小腸是撕破的泳衣，最後發現是小腸時根本無法相信。巴希爾表示，「我記得所以人都試著把我拉起，我最後被救出去的時候，真的快痛死了。」儘管送醫後她成功保住一命，但在等待器官移植的同時，她的大腸與膽囊也被迫要切除。

如今距離意外已經過去10年，巴希爾表示她至今都沒有辦法正常吃東西，只能透過一個營養袋連接身體，補充身體每天必須的營養及熱量，而且她的胃部還有一個傷口經常要治療，每週醫藥費大約1000美元（約新台幣3萬元）。她就嘆說，「我真的很想念食物的味道」

▲巴希爾目前正在社群網站經營美妝部落格。（圖／翻攝自Salma Bashir IG）

儘管這場意外讓她的人生陷入困難，她仍沒有放棄生命及對生活的追求，她目前正在社群網站經營美妝部落格，光是臉書就有5.6萬名粉絲關注她的化妝教學。巴希爾的母親表示，她很欣慰巴希爾的狀況越來越好，並且像一名戰士不斷在挑戰自己。