冷色系「莫蘭迪霧藍」髮色　混搭變身美人魚　讓炎熱的夏天降溫吧~

文／StyleMap

莫蘭迪色調去年因為清宮劇《延禧攻略》大紅，開始被大量運用在美髮、彩妝、指彩，至今仍然延燒不退。

最近想換髮色的女孩們，小編今天就帶大家看看各式摻了霧灰色調的莫蘭迪霧藍髮色，用冷色調讓你清涼一夏～艷陽天瞬間降溫！

尚洋髮藝士林分店 / Jieming（傑茗）

典雅沉穩的藍黑色，適合想染特殊色又不想太過鋪張、有各式需求無法染淺色又想展現個性的女孩，再搭配內彎齊短髮，更顯年輕！

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諾亞藝術造型 裕民店 / Amber安柏

不想整頭染的話，嘗試低調手刷式挑染更有個性、隨興感

Love Salon / Nikita-Love salon師大

光線下若有似無的深藍色調，讓人想接近一探究竟！

后起Hair Styling / Ora

清新中短髮X莫蘭迪藍黑色，讓妳在沉穩與俏皮間取得平衡！

Ink Hair Salon 旗艦店 / 黃蘋 apple

特殊色Ｘ長髮電棒卷，是永遠不敗的夢幻流行！星空夢幻感提升，展現低調的華麗！

Ethan.c hairstylist / Ethan Chang

從髮長中後段刷染優雅灰藍色～仙女靈氣更上一層樓

Sunkissed．Pace Salon / 改造女神Momo

棕色Ｘ莫蘭迪海洋藍手刷染，彷彿美人魚躍上地表現身人間！

日常Daily hair / Eric(艾瑞克）

小編誠心推薦害怕褪色頭髮變枯黃的女孩可以試試藍灰色系喔～

Milan Fashion Hair 金華二店 / Milan fashion hair Emma

喜歡灰調更重的迷霧藍灰色嗎？霧灰丹寧藍＋隨性飄逸卷度彷彿天空女神降臨！

GENIC SALON 西華店 / William Haung

再加上各色灰紫挑染，能讓華麗夢幻指數直線上升，化身仙靈獨角獸！

I.A HAIR Styling / Anna Kao 髮型設計師

灰藍Ｘ灰綠漸層染，搭上眉上瀏海，簡直是集可愛、個性於一身！

VSTYLE Hair Salon / Kyo Huang

介紹完以上莫蘭迪霧藍髮色髮型提案，是否心動了呢？也想跟上這股可典雅沉穩、可夢幻飄逸的多變流行？快從莫蘭迪髮色、灰色系、獨角獸髮色尋找更多髮色、髮型搭配靈感，找到屬於自己的色調與造型吧～