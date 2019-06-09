通俄門調查報告必有兩大結論　希拉蕊：確實有干預司法情形

▲希拉蕊是川普的死對頭。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

前美國國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）8日表示，從特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的報告來看，有兩個不可避免的結論，那就是俄羅斯介入2016年美國總統大選，以及干預司法的情況確實發生了，「閱讀這份報告、章節與句子，（得知）每項事實後，你不可能不做出這些結論。」

《國會山報》（The hill）報導，希拉蕊8日與同樣是前國務卿的歐布萊特（Madeleine Albright）出席麻州衛斯理學院（Wellesley College）活動，這裡是她們的母校。希拉蕊表示，根據穆勒所調查的「通俄門」報告，可以得到兩個結論，包括俄羅斯全面又有系統的干預美國大選，還有，確實有妨害司法的事實。

希拉蕊2016年在美國大選輸給當時的候選人川普（Donald Trump），她認為，人們已經厭倦繼續聽到穆勒的報告，準備回到原本正常的生活。她說，然而破壞法治並不是正常的現象，攻擊媒體、試圖削弱另一個政府部門也不正常。

希拉蕊8日發表的談話，是自穆勒上月發表聲明以來，她首次談及干預司法一事。她曾指出，俄羅斯涉入2016年美國大選，是她會輸給川普的其中一個原因。