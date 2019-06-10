藤原浩再度聯名Pokémon？「黑魂夢幻玩偶」皮革打造更有質感

編輯／Duke

近年來《Pokémon》持續的火紅，各品牌也相繼提出聯名，其中，就連日本潮流大師藤原浩也抵擋不住這股風潮，攜手《Pokémon》發行限量商品。最近藤原浩於IG再度曝光了全新的《Pokémon》玩偶，並且為「黑魂」配色，也讓許多人相當的期待。

▲前次Fragment Design與《Pokémon》推出的親友限定玩偶。（圖／翻攝自IG@tb_project）

由藤原浩主理的Fragment Design於去年跟火紅的《Pokémon》合作，所推出的「THUNDERBOLT PROJECT」系列商品中，有一款暗黑色皮卡丘玩偶是大家最想要的，但因為是親友限定，所以有很多人買不到，不過，這次曝光的「黑魂」玩偶，是一隻以「夢幻」打造的造型，而材質使用皮革，其中在該玩偶的腹部，縫有「閃電」標誌，與上次比較起來有更好的質感。

請繼續往下閱讀...

▲皮革打造的「夢幻」造型玩偶。（圖／翻攝自IG@fujiwarahiroshi）

最新曝光的「夢幻」造型玩偶，目前還不確定是否為藤原浩的私人訂製，但應該有許多朋友希望能夠市售，畢竟，「黑魂」配色加上皮革材質肯定是個夢幻逸品，其收藏價值非常高，所以各位只能祈禱藤原浩能夠公佈更多消息囉！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App