英國女王93歲生日閱兵慶典　1歲路易王子「白衣藍褲」頻揮手萌樣超搶鏡

▲英國女王93歲官方生日閱兵慶典中，1歲的路易王子可愛萌樣吸引全場目光。（圖／達志／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世8日舉辦93歲官方生日閱兵慶典，並與其他皇室成員一同在白金漢宮陽台上欣賞空軍表演。期間威廉王子與凱特王妃所生的路易王子也成全場焦點，1歲的他不僅沒有怯場，反而時常朝著天空活潑揮手。另外，這也是哈利王子妻子梅根自誕下兒子亞契後首次出席王室活動。

據RTL報導，女王的生日在4月21日，但依循慣例有官方生日慶典，通常訂於6月第一、二、三個週六，今年則選定6月8日舉行，共1400名士兵參與，還有近300匹馬、400名音樂家。

包含皇家騎兵衛隊、皇家騎兵砲兵團的國王儀仗隊等，在倫敦騎兵衛隊閱兵場操演，而皇室成員也乘坐馬車行經林蔭大道與民眾致意。

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▲威廉王子及凱特王妃一家。（圖／達志／美聯社）



成千上萬的民眾排成長長隊伍，聚集在附近的聖詹姆斯公園，而後沿著白金漢宮旁的道路持續往前，在王宮門口聚集，以紀念已逝世的君王們，這也是一年一度必備的流程。

在10日將滿98歲高齡的菲利普親王因已退休，未參加此次閱兵。而被父母抱在懷裡的路易王子雖然僅1歲，但卻毫不畏懼對人潮致意，展現了滿是活力的一面，他身穿白襯衫，淺藍短褲，不斷地朝群眾及空中的直升機揮手，而他的兄姊則站在父母前方，仰起頭望著飛機拍出的彩色煙霧。

本次慶典也是梅根自5月6日誕下兒子亞契後，首次露面出席王室活動。此外，已表態要辭去首相身分的梅伊也出席了閱兵慶典。

不過慶典中也傳出小插曲，一名愛爾蘭衛隊的少校騎馬時忽然被拋下馬，所幸當場急救並送醫治療，沒有生命危險。