羅馬新禁令！不准街頭吃喝、裸露、泡噴泉戲水　違者驅逐48小時兼罰款

▲羅馬新規6日通過，禁止觀光客在噴泉裡戲水、街上吃喝等。（圖／達志／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

義大利首都羅馬歷來因古蹟眾多，吸引大量觀光客，卻也有人會做出不雅行為，市議會6日頒布更嚴格新法，禁止遊客在街頭吃喝、攀爬紀念碑、裸露部分身軀，也不允許在噴泉內戲水，不遵守規矩者未來將被依法驅離城市48小時。隸屬民粹政黨「五星運動」（M5S）的羅馬市長拉吉（Virginia Raggi）表示，要對「那些摧毀城市者實行零容忍政策」。

據《美聯社》報導，自1946年以來，羅馬便有無所不包的法規以保護城市，但大多都屬於臨時條款或少有執行，為了防止越來越多遊客的擾民行為，市長拉吉計畫推動更嚴格的「全面法規」，提高罰則，並在6日經市議會一致表決通過。

拉吉表示，雖然羅馬相當歡迎觀光客，但受聯合國教科文組織（UNESCO）所保護，未來將更加強管理，承諾將對違法者實施「零容忍政策」。

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▲目前已有警察開始上街取締。（圖／達志／美聯社）



新的這政策內容包括：禁止在噴泉中戲水、不許毀壞或攀爬紀念碑、不能在歷史古蹟的階梯上（如知名景點西班台階）推行李或嬰兒車、禁止街上飲食、飲用泉水時不可接觸泉口、不允許裸露部分身體、禁止在公共場所隨意掛「愛情鎖」等，違者將被處以罰款，嚴重者則會被驅離城市48小時。

▲▼ 義大利羅馬著名景點「特雷維噴泉」（Trevi Fountain）。（圖／達志影像／美聯社）



除了遊客外，禁令也涵蓋到一般居民身上，未來禁止穿著古羅馬戰士服在景點供遊客合影收費、禁賣黃牛票、不可在市中心推人力三輪車、在公共交通工具上賣藝，也不允許在街上晾衣。

拉吉也表示，已經致信給外國大使，以通知各國公民羅馬新規，但並未透露有哪些國家收到信，「羅馬無論是過去或現在，將永遠歡迎各國觀光客的蒞臨，但並不代表能容忍有人對我們城市做的不良行為與損害。」