聯合國爆財政危機「錢只夠用到8月」！　秘書長：自願賣掉我的官邸

▲聯合國秘書長提議賣掉官邸來救財庫。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

聯合國正面臨嚴重的財政危機，很有可能8月就把存款耗盡。秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，他考慮要賣掉在曼哈頓的官方4層樓官邸，依市場行情至少能賣數千萬美元，希望暫時舒緩聯合國的財政困難。

據《聯合國新聞》報導，造成聯合國陷入財政危機的主因是「會員國大量欠款」，193個會員國當中，就有高達89個沒按時繳2019年的款項，超過4成國家，其中以美國欠款最多，高達11.57億美元。目前聯合國財庫裡的現金只夠用到今年8月，屆時很有可能無法按時支付員工薪資，甚至付不出用來維持和平的預算，古特雷斯形容這將會是「毀滅性的危機」。

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▲不過，秘書長並沒有權利將官邸賣掉。（圖／路透社）



古特雷斯指出，現今花在維和行動的預算為15億美元，但聯合國在今年5月底財庫只剩13億美元，「明顯已經出現財政赤字」。

雖然古特雷斯很有心想解決財政問題，主動提出要出售秘書長官邸，但根據聯合國和總部所在地當初簽訂的協議，秘書長並沒有「賣房」的權限，因此只好另尋其他辦法。

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