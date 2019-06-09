18歲交流台生德國威悉河落水失蹤　搜救近9小時暫停

▲18歲台生落水的威悉河。圖為富爾達河與威拉河匯流（漢恩明登） （圖／維基百科）



國際中心／綜合報導

一名18歲台生前往德國交流，7日前往威悉河畔（Weser）參加社團活動，晚間卻不慎遭河水沖走，雖然當地搜救人員立刻前往救援，並出動船隻、警用直升機、搜救犬等大面積搜索近9小時，卻毫無成果，由於天候不佳，目前已經停止搜救活動。而失蹤台生的父母也已經緊急趕赴德國尋找愛子。

據德國媒體報導，18歲台灣籍少年與明登的60名國際交換生一同參與社團活動，並在威悉河畔露營，卻在晚間進行水上活動時，不慎被河水沖走失蹤。

明登當地警消接獲報案後立即出動搜尋，出動船隻、警用直升機、搜救犬等大面積搜索，也搜查過鄰近的彼得斯哈根地區，但因風勢強勁，天候狀況不佳，近9小時後，已在8日下午停止暫停搜救活動，並表示「未來幾天內若有任何新線索，將會恢復搜救行動」。目前該名台生的父母也已接獲通知，趕赴德國尋找愛子。

威悉河由富爾達河與威拉河在漢恩明登附近匯合而成，富爾達河水流量大卻較短，而威拉河則作爲正源。威悉河由南向北流經北威、下薩克森和不萊梅等地區，並在不萊梅港注入北海的黑爾戈蘭灣。