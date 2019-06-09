「右手自己動起來」以為長腦瘤！　切開大腦竟發現「鵪鶉蛋」寄生蟲卵

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紐約42歲的帕爾瑪（Rachel Palma）2018年1月開始出現「幻覺」，甚至忘記要用鑰匙才能開門，對每天看到的電腦桌布也突然感到陌生，更可怕的是右手會不受控的自己移動起來。醫師懷疑她罹患了腦瘤，為她進行活體組織切片檢查，竟然發現她腦袋裡有一顆「鵪鶉蛋」大小的卵，裡面住著未孵化的絛蟲（Tapeworm）幼蟲。

據CNN報導，帕爾瑪自稱她發病時「會瞬間迷失時間和空間」，某次把自己鎖在家中忘記怎麼出去，還有一次完全想不起來自己銀行帳戶，「我的感知出現異常，所以反應和一般人會不一樣」，如果有人向她借筆，她竟然會下意識地遞給對方鑰匙。

這種不尋常症狀害她在1個月內進出急診室不下10次，但帕爾瑪既沒有腦出血，也不是癲癇發作，醫師們都查不出她到底得了什麼病，最後腦部掃描的報告顯示，她的大腦左額葉有個疑似腫瘤的黑點。神經外科主任拉蘇里（Jonathan Rasouli）立刻為她安排了切片檢查，即使腫瘤位置很接近大腦的語言控制區域，但帕爾瑪如果不接受手術，恐怕只是死路一條。

帕瑪爾表示，她的未婚夫剛向她求婚，人生一切都很美好，卻突然接到患有腦瘤的噩耗，雖然手術有極大風險，但是她別無選擇。2018年9月她進行了2次手術，從腦袋中取出「卵形」且被薄膜包覆住的不明物，那明顯不是腫瘤，而是像某種生物產下的蟲卵。

醫師拉蘇里指出，大多數的腦腫瘤會非常柔軟，呈現糊狀，但這顆不明物外觀、大小、堅硬度都和蟲卵很像，放在顯微鏡底下一切開，裡面竟然蹦出活生生的「絛蟲寶寶」，就這樣住在帕爾瑪的腦袋裡長達8個月。

據了解，絛蟲的卵通常會藏在食物或水源中，再跑到人體內孵化。帕爾瑪透露，她從來沒有出過國，也不會吃生的食物或肉，根本不知道絛蟲是怎麼跑到她體內的，幸好經過抗生素治療後已經痊癒，如果沒有及時發現腦中的寄生蟲，很有可能會導致中風甚至死亡。