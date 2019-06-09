苦等137年！建築大師高第「聖家堂」終獲施工許可　2026登全歐最高

▲ 聖家堂是世界上唯一尚未完工就被列為世界遺產的建築物。（圖／翻攝自Sagrada Família官網）

國際中心／綜合報導

西班牙巴塞隆納天主教教堂聖家堂（Sagrada Família）由建築大師高第（Antoni Gaudí）設計，137年前開始興建，每年吸引450萬名來自全球各地的遊客造訪，但此前一直無法取得當局的施工許可，導致迄今仍未完工，日前才終於取得官方核發的建造執照，可施工至2026年。

《美聯社》報導，巴塞隆納市政府7日宣布，已經核發全名為「聖家宗座聖殿暨贖罪殿」（Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família）的聖家堂的建造執照，有效期限至2026。建造者認為，這段時間足以蓋好此一地標性羅馬天主教教堂的中央尖塔。

聖家堂在1882年動工，但現已找不到紀錄顯示其在1885年首度申請建築許可時究竟是獲批准還是遭駁回。巴塞隆納當地官員表示，根據致力興建及保存聖家堂的基金會達成的協議，市政府將獲得460萬歐元（約新台幣1.6億元）的建造費用。

報導指出，每年有450多萬遊客花費17至38歐元（約新台幣600至1350元）參觀聖家堂。巴塞隆納市政府估計，還有2000萬遊客僅僅是站在外頭瞻仰高聳的鐘塔，就已經心滿意足。建造者說明，其中一座中心塔樓完工後，聖家堂高度將達172.5公尺，成為全歐洲最高的宗教建築。

巴塞隆納是高第設計的建築密度最高的地方，他大膽的現代主義美學激勵無數建築師。身為一名虔誠的天主教徒，高第將大部分職業生涯都奉獻給聖家堂，直至1926年意外過世，大部份設計都未能建成。他原先為耶穌的12門徒每人設計一座鐘塔，但可能永遠無法興建。