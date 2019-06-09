她愛貓遭房客「木棍敲頭」躺庭院…2天後成屍體　恐龍媽辯：小孩愛玩

▲ 無辜的貓咪被小孩打到重傷。（圖／翻攝自推特／Uyushh）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一名女性穆斯林日前為慶祝開齋節（Hari Raya Aidilfitri），遵循名為Open House的傳統習俗，邀請鄰居及陌生人到家中同歡。她事先告知一組將前來投宿的家庭房客，自己家中有養貓，對方也表示不介意，沒想到愛貓竟遭他們的小孩以木棒敲到頭部重創，不幸死亡。

本月3至4日的開齋節是全球穆斯林慶祝齋月結束的節日，在伊斯蘭教人口眾多的馬來西亞尤屬重大節日，不論是否為穆斯林，當地人都會盛大慶祝，孩子們也可能在這天被允許在沒有大人監督的狀況下自由玩耍。

該名女子在推特上發文表示，她在接受客人預訂以前都會先告知對方自己有養貓，避開有過敏或害怕貓咪的客人。接待這組家庭房客以前，她也同樣這麼做，他們也開心的表示，可以近距離接觸到動物讓他們更想趕快入住。

然而，就在這個家庭入住的隔天，她發現自己的貓倒在庭院裡，奄奄一息。她趕緊將貓咪送到醫院，才發現愛貓被人以鈍器重擊頭部，重傷昏迷，癱瘓的機率相當高。不幸的是，住院2天後，貓咪還是走了。她將心愛的貓咪埋葬在庭院裡，為牠灑上花瓣。

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▲▼ 女子將貓咪葬在庭院裡。（圖／翻攝自推特／Uyushh）

令人驚訝的是，女子將這起事件告訴犯案的孩童家長，要求對方道歉時，這名母親竟回應，「小孩子愛玩嘛，本來就有可能發生這種事，賠錢不就好了嗎？」態度相當差勁。

女子的貼文在推特上已經獲得超過2.3萬人轉推，許多人留言責罵家長不負責任，「以客人身分參加開齋節慶祝活動時，一定要注意孩子的舉動」、「爸媽態度也太糟糕了吧」；但也有網友建議，女子應該在有客人到訪時，將貓咪關在房間裡，以避免意外發生。