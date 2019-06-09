轉盤斷成兩半！遊樂設施運轉中解體　28人遭高速拋飛2重傷

▲ 遊樂設施持續以高速運轉。

國際中心／綜合報導

西班牙日前發生一起驚悚的意外，當地時間8日凌晨2時左右，一家遊樂場的轉盤遊樂設施在運轉中突然斷成兩半，當時正搭乘該設施的部分乘客頓時被拋飛到空中，且意外發生後，轉盤仍持續以高速運轉，現場驚呼不斷。這起事故導致許多人受困巨大的金屬設施下方，28人受傷，大多數是兒童，且有2人重傷。

西國南部塞維亞省拉林科納達鎮（La Rinconada）當晚正舉辦夏季嘉年華市集，許多民眾湧入遊樂場同樂，沒想到類似迪斯科轉盤的設施在運轉中失控斷成兩半。根據推特網友上傳的影片，該設施斷裂後仍繼續旋轉，還有從設施上被甩出的乘客躺在地上，附近人群紛紛上前關心傷者。

▲ 發生意外的遊樂設施。（圖／翻攝自推特／InfoEmerg）

英國《每日星報》（Daily Star）報導，這起意外造成至少28人受傷，其中2人傷勢嚴重。一名婦女頭部重傷，另一名11女童則是頭部及腿部受傷，緊急經直升機送往市中心的醫院。警方已展開調查，以掌握事故起因。

西班牙媒體報導，該遊樂設施2001年完工，且已通過所有必要的安全檢查。當地緊急服務部門聲明指出，案發當時接獲112則民眾通報指出，這項遊樂設施「失控」，警察、消防隊員及國民警衛隊都趕到現場。當局表示，在市集開幕以前，該設施已經通過所有檢查，也取得應有的許可及授權，並無違法。

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▲▼ 救難人員救助傷者。（圖／翻攝自推特／InfoEmerg）