公車藏用過針頭！6歲女童坐下痛到大哭　9個月才能知感染結果

▲女童沒想到公車上有用過的針頭。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

英國6歲女童瑪蒂達（Matilda Dalley）1日跟著3名姐姐搭乘公車，就在她坐下時，她感到一陣刺痛並開始哭泣，經過檢查，竟然在兩個位置中間找到使用過的針頭，雖然事後送醫接受治療，仍必須等待9個月後出爐的檢測報告。她的母親妮基（Nikki Dalley）難以接受此事，希望當地的公車司機一定要仔細檢查座位。

《每日郵報》報導，瑪蒂達來自林肯郡（Lincolnshire），當時她與3位姐姐搭乘捷達集團（Stagecoach）的一班公車，怎料兩個座位的中間卻藏有針頭，沒有多想的她坐下後立刻痛到流淚。姐姐們原本以為是有羽毛之類的東西，最後卻發現用過的針頭，而且她們在移除時也被刺到。

其中一名姐姐科妮（Courtney）接受採訪時表示，她隨後把針頭交給公車司機，對方只是說了「謝謝，對不起」，並沒有詢問她們是否有受傷。女孩們回家後則告訴妮基此事，當她得知女兒受傷時內心相當慌張，趕緊將孩子們送到醫院並接受預防治療，不過，可能還要等待約9個月才能確切得知是否有受到感染。

妮基認為，當地的公車司機應該要更細心，檢查車上座位有無異狀；事實上，在她所居住的地點附近，有些小朋友經常前往的玩樂地點如公園等，都可以找到隱藏的針頭。

一名捷達發言人表示，所有車輛都有配備監視器，如果有人發現危險物品，可以立刻通報給司機；企業非常關注這次事件的發展，也會陪伴在這家人身邊，「任何人在我們的巴士丟棄針頭是不負責任的，他們必須知道可能對他人造成危險。」