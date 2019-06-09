預防墨西哥整治移民變卦　美財長：川普仍保留加徵關稅權力

▲梅努欽在福岡出席記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

川普政府在昨日宣布，已與墨西哥達協議，將不會加徵進口商品關稅，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）隨後則表示美國已與墨西哥就移民問題達成協議，這與川普想解決南部移民的目標醫治，但是「若墨西哥無法遵守協議，川普仍然保留加徵關稅的權力」。



路透社報導，梅努欽目前正在日本福岡參與G20財務會議，期間他受訪時表示，「我們現在已達成協議，雙方都相信可以解決移民的問題，這對總統來說是至關重要的事情」。



梅努欽也與川普一起參與了協議達成的過程，他也強調，總統成有繼續加關稅的權利，「我們期待墨西哥可以做到他們所承諾的事情，我們也期待不需要加徵關稅，案是很明顯地，如果沒有最後沒有做到的話，總統仍保有權力」。

川普先前威脅要對所有墨國進口商品加徵5%關稅，還放話表示，若是墨西哥部協助阻止中南美洲的移民，就要提高到25%，原先在下周一就會生效。他於8日在推特上表示，兩國已經達成協議，這個加徵關稅措施將「無限期暫停」。

在聯合聲明中顯示，墨西哥同意立即擴大一項邊境計畫，亦即將前往美國尋求庇護的移民立即送回墨西哥，等待審判，此外，墨西哥也同意加強執法，阻止前往美國的移民潮，例如在其南部邊界部署更多防衛軍隊，以及阻止人口走私販等等。



事實上，若是川普真的對與美國有緊密貿易連結的墨西哥加徵關稅，最後要承擔的還是美國消費者，美媒《NBC News》報導指出，若是真的對墨國進口商品加徵25%高關稅的話，平均每人每年生活成本將一口氣增加264.36美元（約新台幣8300元）。