金正恩大哥遭「VX神經毒暗殺」原因曝光？　新書：他被CIA吸收

▲金正恩同父異母的兄長金正男。（資料照／路透社）



國際中心／綜合報導

北韓最高領導人金正恩同父異母的兄長金正男，2017年在馬來西亞吉隆坡機場遭人暗殺，身中VX神經毒劑慘死。最近一本新書披露，金正男遭暗殺的主要原因，可能是因為他成為美國中情局（CIA）的線人。

美國《華盛頓郵報》駐北京特派員安娜費菲爾德（Anna Fifield）的新書《大繼任者：金正恩的神秘崛起與統治》（The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un，暫譯）披露，金正恩一直將金正男視為接班對手；金正恩上台後，CIA又與金正男有所接觸，更加深金正恩對金正男的矛盾，害怕他會推翻自己的政權。

2017年2月，金正男以假名持北韓外交護照抵達馬來西亞，準備轉機前往澳門，突然遭2名女子襲擊，隨後於送醫過程中死亡。涉嫌殺害金正男的25歲印尼籍女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）和29歲越南籍女子段氏香遭大馬當局逮捕並起訴。席蒂艾沙於2019年3月11日遭釋放，段氏香隨後也承認「以危險武器致他人受傷」罪名，於2019年5月3日提前獲釋。