對峙6小時！加州男「縱火燒屋放煙火」轟警　槍戰到傍晚被擊斃

▲加州聖蓋博市警匪槍戰，35歲在後院放煙火企圖攻擊員警。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國加州大洛杉磯地區聖蓋博市（San Gabriel）一處民房，6日發生激烈警匪槍戰，警方當天獲報有人持槍鬧事，到場後發現35歲男子梅薩（Jose Salvador Meza）不願配合，還持槍與警方對峙長達6小時，甚至縱火焚屋、燃放煙火企圖引開警方注意。最終，梅薩被警方當場擊斃，沒有其他人受傷。

綜合美媒報導，嫌犯梅薩（Jose Salvador Meza）當天中午疑似在家中與家人發生爭吵，拿出槍枝鬧事。警方獲報後於中午12時30分抵達現場，但梅薩不願配合還企圖襲警，雙方駁火槍戰。

梅薩躲入房屋內，與警方對持長達6小時，期間不但縱火製造濃煙，還在院子裡施放煙火，嚇壞附近鄰居。警方為了安全起見，不止疏散了鄰近社區，就連附近10號州際道路也部分封閉。

當天下午6時左右，警方朝屋內施放催淚瓦斯，梅薩手持霰彈槍衝出屋外，但仍不願棄械投降，而是舉槍朝警方開火，最終當場被擊斃。現場醫護人員表示，梅薩當時打赤膊，上半身被擊中至少1槍，因傷勢過重當場死亡。目前，警方仍在深入調查這起案件。

▼畫面拍到，赤膊男子持槍躲在一輛拖車底下。（圖／達志影像／美聯社）



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