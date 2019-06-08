18歲少女賽車斷魂慘叫！　玩卡丁車失控翻覆「噴鼻血」離奇死亡

▲奪命賽車！少女玩卡丁車失控翻覆。（圖／馬來西亞警方）

記者許力方／綜合報導

卡丁車競速驚傳死亡事故！有一名女遊客6日晚間在馬來西亞依斯干達公主城的極限運動運場場X-PARK賽車時，不幸失控翻車，鼻孔流血，經緊急送醫，仍傷重不治。警方表示，死者為英籍18歲少女克洛依約瑟芬，遺體已送往解剖，目前被列為猝死案處理。

依斯干達警方7日表示，卡丁車事故發生於6日晚間9時許，美迪尼士拉丹二路的運動場X-PARK，一名華裔男子報案稱，聽到一聲慘叫聲後，發現有一名女子在賽道失控，當場翻覆受傷，鼻孔流血，友人隨即將她送往附近的鷹閣醫院急救。主治醫師證實，女子受重創，搶救仍傷重身亡，遺體已經送往中央醫院太平間解剖。

警方調查，現場雖然設有監視器，但當時並沒有運作，無法還原事故畫面，死者為英國籍18歲少女約瑟芬，目前將此案列為猝死案，詳細案情、事發經過等仍待進一步釐清。

馬媒報導，卡丁車死亡事故已經不是第一次，2016年9月，關丹英迪拉馬哥打室內體育館旁的道路也曾發生賽車意外，一輛卡丁車失控飛出賽道，當時年約30歲的父親帶著4歲女兒觀測，剛好被撞上，導致父女雙亡和多名觀眾受傷。

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